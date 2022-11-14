ABD ve Rusya’nın istihbarat başkanları Ankara’da bir araya geldi

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı Bill Burns ve Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Naryshkin, Ankara’da bir görüşme gerçekleştirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisi, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı Bill Burns ve Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Naryshkin’in Türkiye’de bir araya geldiğini aktardı. Ankara’da gerçekleştirilen görüşmede, nükleer risk ve Rusya’da tutuklu bulunan ABD vatandaşları ele alındı. Burns’ün "herhangi bir müzakere yürütmediğini" vurgulayan yetkili, “Ukrayna’daki savaşın çözümünü tartışmıyor. Rusya’nın nükleer silah kullanmasının sonuçları ve stratejik istikrara yönelik riskler hakkında bir mesaj veriyor. Ayrıca haksız yere gözaltına alınan ABD vatandaşlarının davalarını da gündeme getirecek” dedi.

ABD’nin Burns’ün ziyaretinden önce Ukrayna’ya görüşme hakkında bilgi verdiğini de sözlerine ekleyen yetkili, "Temel ilkemize sıkı sıkıya bağlıyız; Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında hiçbir şeyi görüşmeyiz" dedi.

Ankara’daki görüşme, Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’ya yönelik başlattığı saldırılardan bu yana ABD-Rusya arasında bilinen ilk üst düzey temas oldu.