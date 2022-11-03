ABD ve Güney Kore’den Kuzey Kore’ye misilleme

ABD ve Güney Kore gerçekleştirdikleri ortak askeri tatbikatı, Kuzey Kore’nin son füze denemelerinin ardından uzatma kararı aldı.

Kuzey Kore’nin art arda gerçekleştirdiği füze denemeleri Kore Yarımadası ve çevresinde güvenlik endişelerini artırırken, Seul-Washington ittifakından Pyongyang’a yönelik misilleme adımı geldi. Güney Kore Hava Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, ABD ile ortaklaşa yürütülen ve yarın sona ermesi beklenen hava tatbikatının süresinin uzatılmasına karar verildiği bildirildi. Açıklamada, "Kuzey Kore’nin provokasyonları nedeniyle tırmanan mevcut güvenlik krizi karşısında Güney Kore-ABD ittifakının güçlü bir ortak savunma duruşu sergilemesi gerekmektedir" ifadelerine yer verildi. Tatbikatın yeni bitiş tarihinin henüz kesinleşmediği öğrenildi.

Bölgede tansiyon yükseldi

Güney Kore ve ABD, son 5 yılın ilk büyük ölçekli ortak hava tatbikatına 31 Ekim’de başlamış, 5 gün sürecek tatbikatta 2 ülkeden 240 savaş uçağının yer alacağı açıklanmıştı. Tatbikatın iki ülkenin ortak hava operasyonlarının başarısını doğrulamayı hedeflediği kamuoyuna yansırken, Kuzey Kore ise sert tepki gösterdiği tatbikatın derhal sonlandırılması çağrısında bulunmuştu. "Askeri provokasyonların" sürmesi halinde daha güçlü tedbirler alınacağını açıklayan Kuzey Kore, Washington-Seul ittifakının kendilerine karşı silah kullanması halinde ise "ordunun özel araçlarının stratejik görevlerini derhal yerine getireceği" uyarısında bulunmuştu. Kuzey Kore tehdit açıklamalarının ardından son 2 günde toplam 26 füze ateşlemişti.