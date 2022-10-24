ABD, UAEA konferansı için Washington DC’ye gidecek olan Rus heyetine vize vermedi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) ABD’nin başkenti Washington DC’de düzenleyeceği konferansa katılmak için başvuru yapan Rus heyetine ABD tarafından vize verilmediğini açıkladı.

ABD’nin başkenti Washington DC’de 26-28 Ekim tarihleri arasında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından düzenlenecek olan "21. Yüzyılda Nükleer Enerji" isimli konferansa katılmak isteyen Rus Devlet Nükleer Enerji Şirketi Rosatam ve Rusya Ekolojik, Teknolojik ve Nükleer Denetim için Federal Hizmet (Rostekhnadzor) temsilcileri ABD engeline takıldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, ABD’nin UAEA konferansına katılacak olan Rus heyetine vize vermediğini belirterek, "ABD, ilgili başvuruları öngörülen şekilde önceden sunmalarına rağmen Rus delegelerine vize vermedi. Böylece Rusya’nın UAEA himayesinde önemli bir uluslararası etkinliğe katılımı kabul edilemez bir şekilde hiçbir gerekçe gösterilmeden engellendi" dedi.

ABD’nin vize kararını eleştiren Zaharova, "Bu, Amerika Birleşik Devletleri’nin uluslararası hukuku görmezden gelme ve onun yerine Washington’un kendisinin icat ettiği ve kendisi için dizayn ettiği dar görüşlü politikasını nasıl uyguladığının bir başka örneğidir" dedi.