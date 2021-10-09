ABD: Türkiye'nin Suriye'deki operasyonları IŞİD ile mücadeleyi baltalıyor

Başkan Joe Biden'ın imzasını taşıyan uzatmaya ilişkin kararnamede, "Suriye'deki durum, özellikle de Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki askeri operasyonları, Suriye ve Irak'ta IŞİD'le mücadeleyi baltalıyor, sivilleri tehlikeye atıyor, bölgede barış, güvenlik ve istikrarı tehdit etmeyi sürdürüyor" denildi.

Bu gerekçelerle, 14 Ekim 2019 tarihli, 13894 sayılı Başkanlık Kararnamesi'nin bir yıl daha uzatıldığı açıklandı.

2019'da dönemin Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin operasyonu öncesi bölgedeki Amerikan güçlerinin çoğunu Suriye'den çekmişti.

"ABD Suriye'de kalmaya devam edecek"

Öte yandan dün, Suriye Demokratik Konseyi'nin başkanı İlham Ahmed, ABD'nin Suriye'de kalmaya devam edeceğini söyledi.

Ahmed yaptığı açıklamada, ABD'nin, IŞİD'i yok etmek, altyapı inşası ve 10 yılı aşkın süredir devam eden iç savaşın ardından siyasi çözüm arayışında da bir oyuncu olarak Suriye'de kalacağını dile getirmişti.