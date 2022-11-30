ABD Temsilciler Meclisinde Demokratların yeni lideri Hakeem Jeffries oldu

ABD Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğunun Cumhuriyetçilere geçmesinin ardından Demokratların yeni lideri Hakeem Jeffries oldu. Jeffries, ABD tarihinde Senato veya Temsilciler Meclisindeki herhangi bir partinin lideri olarak seçilen ilk siyahi oldu.

ABD Temsilciler Meclisi’nin kontrolünün 8 Kasım’da yapılan ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin kontrolüne geçmesinin ardından Demokratlar 3 Ocak’ta başlayacak yeni dönem için liderlerini seçti. ABD Temsilciler Meclisi’nin eski Başkanı Nancy Pelosi’nin meclisin çoğunluğunun Cumhuriyetçilere geçmesinin ardından Demokratların liderliği için yeniden aday olmayacağını açıklaması sonrası Demokratların yeni lideri Hakeem Jeffries oldu.

Liderlik için tek aday olan New York Temsilcisi Jeffries, ABD tarihinde Senato veya Temsilciler Meclisindeki herhangi bir partinin lideri olarak seçilen ilk siyahi oldu.