ABD Temsilciler Meclisi, Trump’ın azil süreci için bir araya geldi

ABD Temsilciler Meclisi, ABD Başkanı Donald Trump’ın görevden almasını değerlendirmek üzere bir araya geldi.

ABD’de 6 Ocak’ta Başkan Donald Trump’ın destekçilerinin Kongre Binası’nı basmasının ardından çıkan olaylardan Trump’ı sorumlu tutan Demokratlar, Başkan Trump’ın görevden alınması için harekete geçmişti. Demokratlar, Başkan Yardımcısı Mike Pence’e, Anayasanın 25. ek maddesini kullanarak Trump’ı görevden alınması çağrısında bulunmuştu. Sunulan tasarıyla 223 "evet", 205 "hayır" oyu kullanılmıştı.

Demokratlar tarafından Trump’a karşı kullanılan 25. ek maddenin aktifleştirilmesi için Pence ve kabinenin çoğunluğunun Trump’ın görevlerini yerine getiremeyeceğini beyan etmesi gerekiyor. Ancak Pence oylamadan saatler önce yaptığı açıklamada, 25. ek maddeyi devreye sokmayacağını duyurmuştu. Bu nedenle Temsilciler Meclisi’ndeki oylama "sembolik" olarak kalmıştı.

Pence, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’ye yazdığı bir mektupta, bu eylemin ulusun yararına olmayacağını ve "Yeni Başkan Joe Biden’ı göreve getirmek için hazırlanırken ülkeyi birleştirme zamanının" geldiğini belirtmişti.

Pence’in açıklamasının ardından ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Trump’ın görevden alınması kararını değerlendirilmek için toplandı. Meclis oturumunu açan Demokrat Meclis Kuralları Komitesi Başkanı Jim McGovern, 6 Ocak’ta Kongre Binası’nda yaşananlar ve Başkan Trump ile destekçileri hakkında kısa bir konuşma gerçekleştirdi.

Meclis’in oylayacağı görevden alma kararında Başkan Trump, geçen hafta yaşanan Kongre Binası baskınındaki rolü nedeniyle “ayaklanmayı kışkırtmak” ile suçlanıyor. Korona virüs (Covid-19) önlemleri çerçevesinde oylamanın yavaş ilerlemesi ve Temsilciler Meclisi Heyeti’nin metal detektörlerinden geçerek içeri alınması nedeniyle oturumun normalden uzun sürmesi bekleniyor.

Oturum devam ederken, Trump’ın görevden alınma kararını destekleyen Cumhuriyetçilerin sayısı ise 5‘e yükseldi. Meclis görevden alınma kararını onaylansa bile Başkan’ın görevden alması için ABD Senatosu’nun kararı gerekiyor. Bu nedenle Trump’ın büyük ihtimalle 20 Ocak’ta görev süresi dolana kadar Başkanlık görevine devam etmesi bekleniyor.

Öte yandan Başkan Trump, ABD tarihinde görevden alınması için iki kez suçlanan ilk Başkan olacak. Başkan Trump, 18 Aralık 2019’da Temsilciler Meclisinde yapılan oylama ile "görevini kötüye kullanmak" ve "Kongre’nin işleyişini engellemek" ile suçlanmıştı. Trump, 6 Şubat 2020’de Senato’da yapılan oylamada ise her iki suçtan da aklanmıştı.