ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Polonya Devlet Başkanı Duda ile görüştü

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda Polonya’nın başkenti Varşova’da bir araya geldi.

Rusya’nın Ukrayna’daki saldırıları 2. ayında devam ederken, birçok üst düzey yetkili bölgeye ziyaret düzenliyor. Dün Ukrayna’nın başkenti Kiev’e giderek Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşen ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Polonya’ya geldi. Sabah saatlerinde başkent Varşova’ya ulaşan Pelosi, Ukrayna krizini ele almak için Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda ile başkanlık sarayında bir görüşme gerçekleştirdi. ABD kongresinde, Rusya’ya ait varlıkların dondurulması ve bu kaynakların Ukrayna’nın yeniden inşasında kullanılmasına yönelik yasanın onaylandığını açıklayan Pelosi, Duda ile Ukrayna’ya yönelik yardım ve desteğin nasıl arttırılabileceğini konuşmak için Polonya’da olduklarını belirtti.

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Pelosi, tüm Polonya halkına ve hükümetine cömertlikleri için teşekkür ederek konuşmasına başladı. Polonya’ya ABD kongresinden geniş bir heyetle geldiklerini belirten Pelosi, Polonyalı liderler ile bölgeye insani yardım, güvenlik ve ekonomik destek sağlama konularında görüştüklerini söyledi. Küresel güvenlik endişelerini göz önüne alarak Polonya’daki NATO üsleri ile ilgili tasarruflarını artırma konusunda ABD’nin Polonya Büyükelçisi Mark Brzezinski ile uzun süredir temas halinde olduklarını aktaran Pelosi, Ukrayna’yı en aktif şekilde savunan ülkenin Polonya olduğunu düşüncesine destek verdiklerini belirtti. Pelosi ayrıca, Avrupa Birliği (AB) içindeki Rus varlıklarının dondurulması ve yaptırımların artırılmasına yönelik AB’nin ABD’yi örnek alması gerektiğini açıkladı.