ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi: "Bu isyancılar yurtsever değildi, yerli teröristlerdi ve adalet hüküm sürmelidir"

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Başkan Donald Trump’ın azil oturumunda yaptığı açıklamada, "Bu isyancılar yurtsever değildi. Onlar hitap edilecek ve yönetilecek bir siyasi tabanın parçası değillerdi. Onlar yerli teröristlerdi ve adalet hüküm sürmelidir” dedi.

ABD’de 6 Ocak’ta Başkan Donald Trump’ın destekçilerinin Kongre Binası’nı basmasının ardından çıkan olaylardan Trump’ı sorumlu tutan Demokratlar, Başkan Trump’ın görevden alınması için bir araya geldikleri oturum devam ediyor. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi oturumda yaptığı konuşmada, “Fakat onlar bir anda ortaya çıkmadılar. Onlar buraya gönderildiler. Başkan tarafından buraya ‘cehennem gibi savaşmak için’ gibi sözlerle gönderildiler. Kelimeler önemlidir. Gerçek önemlidir. Sorumluluk önemlidir. Başkan, isyancıları oldukları gibi, özgürlüğün düşmanı olarak değil, korkunç bir hedef, kişisel olarak iktidara tutunma hedefi olarak gördü. Halkın iradesini engelleme hedefi. Neredeyse iki buçuk asırlık demokrasimizin ateşli ve kanlı bir çatışmada sona erme hedefi” dedi. Pelosi, “ABD Başkanı’nın bu ayaklanmayı, bu silahlı isyanı ülkemize karşı kışkırttığını biliyoruz. O gitmeli, o hepimizin sevdiği ulus için açık ve mevcut bir tehlike. Başkan suçlanmalı” diye konuştu.

Başkan Pelosi, “Başkan’ın Senato tarafından suçlanması gerektiğine, değer verdiğimiz ve bizi bir arada tutan şeyleri tereddüt etmeden parçalamaya kararlı olan bu adama karşı cumhuriyetin korunmasını sağlayacak Anayasal bir çareye inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Demokratlar, sabah saatlerinde Başkan Yardımcısı Mike Pence’e, Anayasanın 25. ek maddesini kullanarak Trump’ı görevden alınması çağrısında bulunmuştu. Sunulan tasarıyla 223 "evet", 205 "hayır" oyu kullanılmıştı. Ancak Pence oylamadan saatler önce yaptığı açıklamada, 25. ek maddeyi devreye sokmayacağını duyurmuştu. Bu nedenle Temsilciler Meclisi’ndeki oylama "sembolik" olarak kalmıştı.

Meclisin oylayacağı görevden alma kararında Başkan Trump, geçen hafta yaşanan Kongre Binası baskınındaki rolü nedeniyle “ayaklanmayı kışkırtmak” ile suçlanıyor. Meclis görevden alınma kararını onaylansa bile Başkan’ın görevden alması için ABD Senatosu’nun kararı gerekiyor. Bu nedenle Trump’ın büyük ihtimalle 20 Ocak’ta görev süresi dolana kadar Başkanlık görevine devam etmesi bekleniyor.