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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan ziyaretiyle ilgili olarak ABD’nin Çin Büyükelçisi Nicholas Burns, Çin Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan ziyaretiyle ilgili olarak ABD’nin Çin Büyükelçisi Nicholas Burns, Çin Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

Politika 02.08.2022, 22:57
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan ziyaretiyle ilgili olarak ABD’nin Çin Büyükelçisi Nicholas Burns, Çin Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan ziyaretiyle ilgili olarak ABD’nin Çin Büyükelçisi Nicholas Burns, Çin Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

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