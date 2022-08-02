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ABD Temsilciler Meclis Başkanı Nancy Pelosi ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak Tayvan’ın başkenti Taipei’de bulunan Songshan Havaalanına indi. Çin devlet medyası, Çin’e ait savaş uçaklarının Tayvan Boğazını geçtiğini bildirdi.
ABD Temsilciler Meclis Başkanı Nancy Pelosi ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak Tayvan’ın başkenti Taipei’de bulunan Songshan Havaalanına indi. Çin devlet medyası, Çin’e ait savaş uçaklarının Tayvan Boğazını geçtiğini bildirdi.
Politika 02.08.2022, 17:53
ABD Temsilciler Meclis Başkanı Nancy Pelosi ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak Tayvan’ın başkenti Taipei’de bulunan Songshan Havaalanına indi. Çin devlet medyası, Çin’e ait savaş uçaklarının Tayvan Boğazını geçtiğini bildirdi.