ABD Senatosu’ndan 858 milyar dolarlık savunma bütçe tasarısına onay

ABD Senatosu, 2023 mali yılı savunma bütçesini de içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısını oy çokluğuyla kabul etti. Tasarı, Türkiye’ye F-16 satışını kısıtlayan maddelerin çıkarılmış haliyle onaylandı.

ABD’de Savunma Bakanlığı’nın 2023 bütçesi ile harcamalarını belirleyen Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısı, Senato’da yapılan oylamada 11’e karşı 83 oyla kabul edildi. Temsilciler Meclisi’nde geçtiğimiz hafta kabul edilen ve son olarak Senato’nun da onayını alan NDAA tasarısı, ABD Başkanı Biden’ın imzasına sunulmak üzere Beyaz Saray’a gönderildi. 2023 mali yılı savunma bütçesi, 858 milyar dolarlık askeri harcamaya izin veriyor ve askerler için yüzde 4.6’lık maaş artışını, silah, gemi, uçak alımları için ayrılan fonu, Çin ile egemenlik ihtilafı yaşayan Tayvan’a ve Rusya işgaline karşı direnen Ukrayna’ya desteği de içeriyor.

Öte yandan yasa tasarısının son halinden Türkiye’nin F-16 alımını sınırlandıran maddeler çıkarılmıştı.

Türkiye’ye F-16 satışını kısıtlayan tasarıda yer alan şartlar

ABD Temsilciler Meclisinde geçtiğimiz 14 Temmuz’da Yunan lobisine yakınlığı ile bilinen Demokrat Chris Pappas ve Cumhuriyetçi Frank Pallone tarafından sunulan ve Türkiye’ye yeni F-16 savaş uçakları ile F-16 modernizasyon kitlerinin satışını kısıtlayan yasa tasarısı, yapılan oylamada 244’e karşı 179 oyla kabul edilmişti. Yasa tasarısı ile Türkiye’ye yönelik F-16 satışlarına, ABD Başkanının söz konusu satışların ulusal çıkarlara uygun olduğunu onaylaması ve Yunan hava sahasının ihlal edilmeyeceğine dair garanti verilmesi şartı getiriliyordu. Temsilciler Meclisinde kabul edilen yasa tasarısının ABD Savunma Bakanlığı’nın 2023 bütçesini içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısına ekleneceği belirtilmişti.

Biden, F-16’ların Türkiye’ye satılmasına destek vermişti

ABD Başkanı Joe Biden ise İspanya’nın başkenti Madrid’de haziran ayında yapılan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin ardından düzenlediği basın toplantısında, "F-16’ları Türkiye’ye satmamız gerekiyor. Bunun tersi çıkarımıza olmaz" ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye, geçtiğimiz yılın ekim ayında ABD’den 40 adet Lockheed Martin yapımı F-16 savaş uçağı ve mevcut savaş uçakları için 80’e yakın modernizasyon kiti satın alma talebinde bulunmuştu.