ABD Savunma Bakanı Austin’den Ukrayna’ya askeri yardım çağrısı: “Daha derine inmenin zamanı geldi”

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ramstein Hava Üssünde gerçekleştirilen Ukrayna Savunma Temas Grup Toplantısında Ukrayna’ya askeri yardımın arttırılması çağrısında bulunarak, “Daha derine inmenin zamanı geldi. Ukrayna halkı bizi izliyor. Kremlin bizi izliyor. Ukrayna’nın kendisini Rusya’nın emperyalist saldırganlığına karşı savunmasına yardım etme kararlılığımızdan vazgeçmeyeceğiz” dedi.

NATO’nun Almanya’da bulunan Ramstein Hava Üssünde 50’ye yakın ülkenin yer aldığı Ukrayna Savunma Temas Grup Toplantısı’nın 8. si gerçekleştirildi. Türkiye’den Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın katıldığı toplantıya Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de video konferans yöntemiyle bağlandı. Toplantının açılış konuşmasını yapan ABD Savunma Bakanı Lloyd, “Oldukça çalkantılı bir dönemde bir araya geliyoruz. Ancak bu tabloya bakarsanız Temas Grubunun kararlılığını ve birliğini görürsünüz. Yaklaşık 50 ülke, Ukrayna’nın kendisini savunmasına ve gelecekteki tehditleri caydırmasına yardımcı olmak için adım attı” ifadelerini kullandı. Austin, “(Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin 11 ay önce hiçbir nedeni olmadan işgali başlattığında Ukrayna’nın öylece yerle bir olacağını ve dünyanın da öylece izleyeceğini düşündü. Ancak Putin, Ukrayna halkının cesaretini, Ukrayna ordusunun kabiliyetini, ekrandakini (Zelenskiy) ve bu masanın etrafındakileri hesaba katmadı. Ama hızımızı ve kararlılığımızı sürdürmemiz gerekiyor. Daha da derine inmemiz gerekiyor. Şimdi, dünya ve Ukrayna için belirleyici bir an. Bu yüzden hata yapmamalıyız. Ukrayna’nın meşru müdafaasını sonuna kadar destekleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Rusya’nın saldırıları, Ukrayna’nın moralini bozma üzerine planlandı”

Rusya’nın saldırganlık ve fethetme eğiliminde olduğunu bildiklerini söyleyen Austin, “Rus güçleri korkunç saldırılarını artırarak çok sayıda masum Ukraynalıyı öldürdü. Rusya’nın acımasızlığını daha birkaç gün önce Dnipro şehrinde bir kez daha gördük. Bir Rus füzesi apartmana isabet etti ve çocuklar da dahil olmak üzere en az 46 sivili öldürdü. Kremlin güçleri Ukrayna şehirlerini ve vatandaşlarını bombalamaya devam ediyor. Rus güçleri enerji santrallerini, tiyatroları, spor sahalarını, Ukrayna tarihi ve kültürünün merkezlerini hedef aldı. Rusya’nın saldırıları, Ukrayna’nın moralini bozma üzerine planlandı. Ama başarısız oldular” şeklinde konuştu.

“ABD’nin Ukrayna’ya yeni askeri yardım paketinin değeri 2.5 milyar dolar”

Austin, “Rusya’nın cephanesi bitiyor. Savaşta önemli kayıplar yaşıyor. Trajik ve gereksiz saldırılarını yapabilmek için kalan birkaç ortağına bakıyor. Ancak İran ve Kuzey Kore Rusya’ya malzeme sağladıklarını kabul etmeyecek” dedi. Austin, “ABD’nin Ukrayna’ya yaptığı güvenlik yardımını büyük ölçüde artırmasından özellikle gurur duyuyorum. Geçen ay ABD, bir Patriot hava savunma sistemi ve ilgili mühimmatı sağlayacağını duyurdu. Bradley muharebe araçlarını ve diğer zırhlı araçları da bu büyük güvenlik yardımı paketine dahil ettik. Bugün de Ukrayna’nın cephedeki acil ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olan yeni bir büyük güvenlik yardımını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu yeni askeri yardım paketinin değeri 2.5 milyar doları buluyor ve şimdiye kadarki en büyük paketlerden biri. Rusya’nın Şubat ayında başlattığı sebepsiz işgalinden bu yana ABD, Ukrayna’ya güvenlik yardımını 26.7 milyar doların üzerine çıkardı” diye konuştu.

ABD, Ukrayna’ya 59 Bradley, 90 Stryker, 53 MRAP ve 350 zırhlı Humvee aracı gönderiyor

Yeni askeri yardım paketinin hava savunma sistemi de içerdiğini aktaran Austin, “Buna NASAMS mühimmatı ve 8 Avenger hava savunma sistemi de dahildir. Yeni yardım paketi aynı zamanda Ukrayna’nın acil zırh ve savaş araçları ihtiyacını karşılamaya da yardımcı oluyor. Bu kapsamda 59 Bradley, 90 Stryker, 53 MRAP ve 350 zırhlı Humvee araçları sağlıyoruz. Ayrıca binlerce top mermisi daha gönderiyoruz. Dolayısıyla ABD, Ukrayna’nın kendini savunmasına yardım etmek için üzerine düşeni yapmaya ve liderlik etmeye kararlı” ifadelerini kullandı.

“Hava savunma yardımları, bu Temas Grubunun doğrudan sonucudur”

ABD’nin Ukrayna askerlerine eğitim de sağlayacağını vurgulayan Austin, bunun Avrupa Birliği ve diğer ülkelerle birlikte uyum içinde yapılacağını kaydetti. Austin, “Ukrayna’nın savunmasını desteklemek için değerli müttefiklerimiz ve ortaklarımızla birlikte durmaktan gurur duyuyoruz. Polonya zırhlı araçlar sağlamada, Ukrayna kuvvetlerine eğitim vermede ve Ukraynalı mültecilere ev sahipliği yapmada lider olmuştur. Almanya da Ukrayna için Patriot hava savunma sistemi ve Marder piyade savaş aracı sağlayacağını açıkladı. Geçtiğimiz hafta Kanada ise Ukrayna’ya NASAMS hava savunma sistemi sağlayacağını duyurdu. Bu, Ukrayna’nın hava savunma gücüne yapılan büyük bir yatırım. Fransa ayrıca önemli miktarda AMX-10 tank bağışı yaptığını duyurdu. Birçok Avrupa ülkesi, AB’nin Ukrayna’ya Askeri Yardım Misyonu kapsamında kendi eğitim girişimlerini açıkladı. Özellikle hava savunma yardımlarıyla ilgili bu duyurular, bu Temas Grubunun doğrudan sonucudur” şeklinde konuştu.

“Bugün Ukraynalı dostlarımız, en acil ihtiyaçlarını masaya yatıracak”

Austin, “Bugün de önemli çalışmalarımıza birlikte devam edeceğiz. Ukraynalı dostlarımız, hava savunma ve zırhlı araçlar başta olmak üzere karadaki durumu ve en acil ihtiyaçlarını masaya yatıracak. Ardından tamamlayıcı eğitim girişimlerimizi ele alacağız. Ayrıca bugün buradaki birçok ülkeden Ukrayna’nın meşru müdafaasına yönelik desteğini duyacağız” dedi. Rusya’nın toparlanmaya çalıştığını, orduya yeni askerler aldığını belirten Austin, “Bu yavaşlamamız gereken bir an değil. Daha derine inmenin zamanı geldi. Ukrayna halkı bizi izliyor. Kremlin bizi izliyor. Yani pes etmeyeceğiz. Ukrayna’nın kendisini Rusya’nın emperyalist saldırganlığına karşı savunmasına yardım etme kararlılığımızdan vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Zelenskiy’den askeri yardımda “hızlanma” çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise konuşmasında, “Bu birlik için size minnettarım. Bu, diyalog ve iş birliği formatı. Sonuçlarını Ukrayna’daki savaş alanında görüyoruz. Teşekkür ederim. Birlikteliğimizin her yeni toplantıda daha da güçleneceğine inanıyorum. Ama çok zamanımız var mı? Hayır. Terör tartışmaya izin vermez. Şehirleri yakan terör, özgürlük savunucularının kendisine karşı silahlarının tükendiğini hissedince küstahlaşıyor. Rusya’nın savaşı gecikmelere izin vermiyor. Size yüzlerce kez teşekkür edebilirim ve şimdiye kadar yaptıklarımıza bakıldığında kesinlikle adil olacaktır. Sağladığınız silahlar için hepinize gerçekten minnettarım. Hepsi, halkımızı ı terörden kurtarmaya yardımcı oluyor, ancak zaman bir Rus silahı gibi hareket etmeye devam ediyor. Hızlanmak zorundayız. Sizinle müzakere ettiğimiz hava savunma sistemi, mühimmatlar, zırhlı araçlar ve tanklar gibi zaman da ortak silahımız haline gelmeli ve aslında zaferi sağlayacak olan bu. Nefretin hüküm sürdüğü böyle bir dünya düzenine izin vermeyeceğinizden eminim” şeklinde konuştu.

“Kremlin kaybetmeli”

Rusya’nın hukuku ve evrensel insani değerleri yok etmek istediğini söyleyen Zelenskiy, “Rus birlikleri, Ukrayna topraklarındaki eylemleriyle tam da bunun için savaşıyor. Dünyaya nefret etmeyi öğretmek için. Bu yüzden hızlanmalıyız. Bunu yapmaya mecburuz. Çocuğunu kurtaran bir baba ya da anne kadar hızlı hareket etmeliyiz. Kremlin kaybetmeli” dedi.