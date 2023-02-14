ABD Savunma Bakanı Austin’den Türkiye’ye başsağlığı

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, NATO karargahında düzenlenen Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı’nın açılışında yaptığı konuşmada, depremlerden dolayı Türkiye’ye başsağlığı diledi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Belçika’nın başkenti Brüksel’deki NATO karargahında düzenlenen Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı’nın açılış konuşmasını yaptı. Bakan Austin, konuşmasına Türkiye’de meydana gelen depremlere değinerek başladı. Austin, “Ukrayna Savunma Temas Grubu’nun 9. toplantısında hepinizi görmek çok güzel. Başlamadan önce, geçtiğimiz hafta Türkiye ve Suriye’yi vuran depremlerin neden olduğu trajik can kaybı için en derin başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. ABD, bu korkunç trajediden sonra ihtiyacı olanlara yardım etmek için Türk müttefiklerimiz ve diğerleriyle acil şekilde çalışmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

“Rusya galip gelmedi. Kiev düşmedi”

Austin, “Özgür ve bağımsız bir Ukrayna’ya verdiğimiz desteği yeniden teyit etmek için buradayız. Yaklaşık bir yıl önce Putin, nedensiz bir şekilde Ukrayna işgaline başladı. Putin, güçlerinin birkaç gün içinde Kiev’i ele geçireceğini ve Ukrayna’nın demokratik olarak seçilmiş hükümetini devireceğini ve uluslararası toplumun bununla yaşayacağını düşündü. Ortak değerlerimiz olan egemenlik ve özgürlük için ayağa kalkarak yanıt verdik. Birlik ve kararlılıkla bu zorluğun üstesinden geldik. Ukrayna’ya verdiğimiz sözleri yerine getirmemiz önemliydi. Rusya galip gelmedi. Kiev düşmedi ve Ukrayna’nın dostları yılmadı” ifadelerini kullandı.

“Amacımız Ukrayna’ya sadece ekipman sağlamak değil, tam ve kalıcı yetenekler sağlamaktır”

Ukrayna Savunma Temas Grubu’nun koordinasyonunun gerçek bir fark oluşturduğunu vurgulayan Austin, “ABD, Almanya ve Hollanda, Ukrayna’ya Patriot hava savunma sistemleri sağlamak için birlikte çalışıyor. Fransa ve İtalya, SAMP/T hava savunma sistemi sağlamak için çalışıyor. Almanya, Polonya, Kanada, Portekiz, İspanya, Norveç, Danimarka ve Hollanda’nın da aralarında bulunduğu bir ülkeler konsorsiyumu, Ukrayna’ya Leopard tankları sağlamak için birlikte çalışıyor. Daha fazla zırhlı güç için ABD, Çekya ve Hollanda ortaklaşa 90’dan fazla T-72 tankı sağlıyor. Bu, Polonya’nın son T-72 bağışına ek olarak yapıldı” şeklinde konuştu.

“Birlikte daha çok yapacak işimiz var” diyen Austin, “Ukrayna’nın savaş sırasındaki bu kritik anı aşmasına yardımcı olmak için acil ihtiyaçları var. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ramstein’daki son toplantımızda Ukrayna’nın daha fazla ekipmana ihtiyacı olduğunun altını çizdi. Bu yüzden yakın arkadaşım Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov tekrar toplantıya katıldığı için şanslıyız. Bizimle olmanız harika. Sunumlarınız, savaş alanındaki duruma ve Ukrayna’nın en kritik ihtiyaçlarına odaklanmamıza yardımcı olacak. Tabi ki amacımız sadece ekipman sağlamak değil, tam ve kalıcı yetenekler sağlamaktır” diye konuştu. Austin, “Bu nedenle bugün Ukrayna’nın savaşta dayanıklı ve güvenilir yeteneklere sahip olması için desteğimizi koordine etmeye yönelik çabaları ele alacağız. EUCOM Komutanı General Cavoli’den de Avrupa çapında yürütülen entegre eğitim hakkında bilgi alacağız. Ukrayna’ya desteğimizi uzun vadede sürdürmemize yardımcı olacak endüstriyel tabanlı girişimleri tartışacağız. Ayrıca, Ukrayna’ya sağladığımız tarihi düzeydeki güvenlik yardımı için devam eden sorumluluğumuz hakkında konuşacağız” dedi.