banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
İmamoğlu mobese görüntüleri için savcılığa başvurdu
İmamoğlu mobese görüntüleri için savcılığa başvurdu
Enerji krizi jeneratör satışlarını uçurdu!
Enerji krizi jeneratör satışlarını uçurdu!
Galatasaray yeni kalecisini buldu
Galatasaray yeni kalecisini buldu
Zeydan Karalar:
Zeydan Karalar: "Elimizden ne geliyorsa yapacağız”

ABD Savunma Bakanı Austin: “Rusya’nın bu temel değerleri baltalama ve Avrupa’da barış ve güvenliği tehdit etme girişimlerine karşı birleştik"

ABD Savunma Bakanı LIoyd Austin, “Rusya’nın bu temel değerleri baltalama ve Avrupa’da barış ve güvenliği tehdit etme girişimlerine karşı birleştik" dedi. Austin, Rusya ile Ukrayna arasındaki durumun çatışmaya dönüşmesi için hiçbir neden olmadığını da söyledi.

Politika 28.01.2022, 22:33
ABD Savunma Bakanı Austin: “Rusya’nın bu temel değerleri baltalama ve Avrupa’da barış ve güvenliği tehdit etme girişimlerine karşı birleştik"

ABD Savunma Bakanı LIoyd Austin, “Rusya’nın bu temel değerleri baltalama ve Avrupa’da barış ve güvenliği tehdit etme girişimlerine karşı birleştik" dedi. Austin, Rusya ile Ukrayna arasındaki durumun çatışmaya dönüşmesi için hiçbir neden olmadığını da söyledi.

Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim devam ederken, ABD tarafından konuyla ilgili üst düzey isimlerden açıklamalar gelmeye devam ediyor. ABD Savunma Bakanı LIoyd Austin düzenlediği basın toplantısında, ABD’nin Ukrayna sınırında Rusya’nın on binlerce asker biriktirmesini "çok ciddiye aldığını" ifade ederek, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu güçleri Ukrayna’ya karşı kullanmak için nihai bir karar verdiğine inanmıyoruz. Açıkça artık bu yeteneğe sahip. Şehirlerin ve önemli bölgelerin ele geçirilmesinin yanı sıra kışkırtıcı siyasi faaliyetler de dahil olmak üzere birden fazla seçeneği var” dedi.

ABD Savunma Bakanlığının Rusya tarafından yapılan dezenformasyonu da mercek altına aldığını ifade eden Austin, "Ukrayna’ya herhangi bir Rus saldırısı sadece çatışmayı ateşlemekle kalmayacak, aynı zamanda ulusal egemenlik, toprak bütünlüğü ve kendi kaderini tayin hakkının temel ilkelerini de ihlal edecektir" dedi.

Austin, "Bu, hem Ukrayna’nın güçlü bir ortağı hem de NATO’nun 30 üyesinden biri olarak çok ciddiye aldığımız bir şey. Rusya’nın bu temel değerleri baltalama ve Avrupa’da barış ve güvenliği tehdit etme girişimlerine karşı birleştik" dedi.

“Rusya-Ukrayna arasında çatışma kaçınılmaz değil”

Austin, Rusya ile Ukrayna konusunda çatışmanın "kaçınılmaz olmadığını" ifade ederek, "Diplomasi için hala zaman ve alan var. Müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte hareket eden ABD, Rusya’ya krizden uzaklaşma ve güvenli bir yol önerdi. Savunma Bakanlığı bu diplomatik çabaları desteklemeye devam edecek" diye konuştu.

“Rusya ile Ukrayna arasındaki durumun çatışmaya dönüşmesi için hiçbir neden yok”

Bakan Austin, Savunma Bakanlığının "Rusya’nın eylemlerine yanıt olarak" ABD’nin ulusal güvenlik çıkarlarını savunmak için ABD Başkanı Joe Biden’a seçenekler sunmaya devam edeceğini belirtti. Austin, Savunma Bakanlığının NATO müdahale güçlerine “katkıda bulunacağını” ve Rus saldırganlığı karşısında NATO müttefikleriyle “koordineli hareket edeceğini” aktararak, “ABD, NATO’nun müdahale güçlerine katkıda bulunacak. NATO müttefiklerimizle koordinasyon içinde olacağız ve onların kendilerini savunmak için ihtiyaç duydukları yeteneklere sahip olmalarını sağlayacağız” dedi.

Austin, Rusya ile Ukrayna arasındaki durumun "çatışmaya dönüşmesi" için "hiçbir neden" olmadığını belirterek, ancak ABD’nin ne karar verilirse verilsin müttefiklerinin ve ortaklarının yanında duracağını vurguladı.

"Silahlı kuvvet her zaman son çare olmalıdır”

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ise yaptığı açıklamada, "Rusya’yı geri adım atmaya ve Ukrayna konusunda ‘diplomasi yoluyla’ bir çözüm bulmaya şiddetle çağırıyoruz” ifadelerini kullanarak, "Silahlı kuvvet her zaman son çare olmalıdır. Buradaki başarı diyalogdan geçer" dedi.

Rusya’nın Ukrayna sınırında 100 binden fazla asker bulundurduğunu aktaran Milley, Rusya’nın Ukrayna sınırı boyunca ve Belarus’a yaptığı askeri birlik hareketlerinin ABD’nin "yakın tarihte" gördüklerinden “farklı" olduğunu belirtti.

“Yakın tarihte gördüğümüz her şeyden daha büyük bir ölçekte ve kapsamda”

Milley, Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağı hakkında, “Yakın tarihte gördüğümüz her şeyden daha büyük bir ölçekte ve kapsamda. Bence bu büyüklükte bir şey görmek için Soğuk Savaş günlerine geri dönmeniz gerekiyor” dedi.

Rusya’nın askeri birliklerinin hareketlerinin Pentagon tarafından yakından izlediğini aktaran Milley, Ukrayna sınırındaki söz konusu hareketlerin Rus birliklerinin yıllık tatbikatlarından farklı olduğunu belirterek, “Yıllık tatbikatlar yapıyorlar ve biz de bunları yakından izliyoruz. Ama bu farklı. Bu nedenle çok çok yakından izlemeye devam edeceğiz” dedi.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11