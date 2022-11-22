ABD Savunma Bakanı Austin, Çinli mevkidaşı Wei ile görüştü

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Çin Savunma Bakanı Wei Fenghe ile Kamboçya’da gerçekleştirdiği görüşmede, Çin’e ait askeri araçların Hint-Pasifik bölgesindeki "artan tehlikeli hareketlerinden" duyduğu endişeyi dile getirdi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Çin Savunma Bakanı Wei Fenghe, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) genişletilmiş savunma bakanları toplantısı kapsamında bulundukları Kamboçya’nın Siem Reap şehrinde bir araya geldi. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Pat Ryder tarafından yapılan açıklamaya göre ikili görüşmede taraflar, ABD-Çin savunma ilişkileri ile bölgesel ve küresel güvenlik meselelerini ele aldı. Austin, rekabeti sorumlu bir şekilde yönetme ve açık iletişimi sürdürme ihtiyacını vurgularken, stratejik risklerin azaltılması, kriz iletişiminin iyileştirilmesi ve operasyonel güvenliğin arttırılması konularında diyaloğun önemine dikkat çekti. Austin ayrıca, Çin’e ait askeri araçların Hint-Pasifik bölgesindeki "artan tehlikeli hareketlerinden" duyduğu endişeyi dile getirdi.

Kuzey Kore de masada

Çinli mevkidaşı Fenghe’ye Kuzey Kore’nin son provokasyonlarıyla ilgili endişelerini aktaran Austin, Çin’i Pyongyang yönetiminin yasa dışı silah programlarıyla ilgili mevcut BM Güvenlik Konseyi kararlarını tam olarak uygulamaya davet etti. Austin, Tayvan konusunda ise "statükodaki tek taraflı değişikliklere karşı" olduklarının altını çizerek Çin’i Tayvan’a yönelik istikrarsızlaştırıcı eylemlerden kaçınmaya çağırdı.

Bu yılki ikinci görüşme

Austin ve Fenghe son olarak Haziran ayında Singapur’da düzenlenen savunma forumu Shangri-La Diyaloğu kapsamında bir araya gelmişti. İkilinin son görüşmesinin ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in G20 zirvesi kapsamında geçen hafta gerçekleştirdiği toplantının ardından gelmesi dikkat çekti.