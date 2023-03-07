ABD Savunma Bakanı Austin: "ABD güçleri, Irak hükümetinin talebi üzerine Irak’ta kalmaya hazır"

Irak’a sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "ABD güçleri, Irak hükümetinin talebi üzerine Irak’ta kalmaya hazır" dedi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Orta Doğu gezisi çerçevesinde sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdiği Irak’ta temaslarına başladı. Irak Başbakanlık Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani’nin Austin ve beraberindeki heyeti başkent Bağdat’ta kabul ettiği kaydedildi. İki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmede, Irak güvenlik güçlerinin terör örgütü DEAŞ ile mücadelesi değerlendirildi.

Başbakan Sudani ile görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenleyen Austin, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Irak hükümetiyle birlikte terör örgütü DEAŞ’ı yok etmek için çalıştıklarını hatırlattı. Terör örgütü DEAŞ’ı bitirmenin tek güvenli yolunun askeri operasyon düzenlemek olduğunu belirten Austin, "ABD güçleri, Irak hükümetinin talebi üzerine Irak’ta kalmaya hazır. ABD, Irak’ın güvenliğini, istikrarını ve egemenliğini desteklemek için ortaklığımızı güçlendirmeye ve genişletmeye devam edecek" dedi. ABD güçlerinin Irak’ta kalmasının tek sebebinin ise terör örgütü DEAŞ’ı bitirmek olduğunun altını çizen Austin, Şii silahlı grupların ABD önderliğindeki koalisyon güçlerini hedef alan saldırılarının da DEAŞ’a karşı verilen savaşı baltalayabileceğini söyledi.

"Irak, bölgede anahtar role sahip"

Başbakan Sudani de, Austin ile görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenledi. Hükümetin, ortak çıkarlar doğrultusunda hareket ettiğini söyleyen Sudani, ABD ile ilişkilerin geliştirilmeye çalışıldığını da belirtti. Ülkesinin bölgedeki gerilimi azaltmak için büyük çaba sarf ettiğini aktaran Başbakan Sudani, Irak’ın istikrarının bölge istikrarı için anahtar bir role sahip olduğunu ifade etti.