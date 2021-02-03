ABD, New START anlaşmasını 5 yıllığına uzattı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı açıklamada, ABD ve Rusya arasındaki nükleer silahların kontrolünü sağlayan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması’nın (New START) 5 yıl uzatıldığını duyurdu.

ABD ve Rusya arasında yürürlükte olan son nükleer anlaşma özelliğini taşıyan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması’nın (New START) sona ermesine 2 gün kala Rusya’nın ardından ABD’de anlaşmayı uzattı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı açıklamada, ABD ve Rusya arasındaki nükleer silahların kontrolünü sağlayan New START’ın 5 yıl uzatıldığını duyurdu. Bakan Blinken, “Anlaşmasının uzatılması ABD’yi, ABD’nin müttefikleri ve ortakları ile dünyayı daha güvenli hale getiriyor. Sınırsız bir nükleer rekabet hepimizi tehlikeye atacaktır” dedi.

Bakan Blinken, anlaşmanın uzatılması ile Rus kıtalararası balistik füzeleri, denizaltıdan fırlatılan balistik füzeler ve ağır bombardıman uçakları üzerinde 5 Şubat 2026’ya kadar doğrulanabilir sınırlamalara izin verildiğini belirtti.

Rusya’nın nükleer gücü hakkında daha fazla bilgi

Blinken, anlaşmanı ABD’li müfettişlerin Rusya’nın nükleer kuvvetlerini ve tesislerini görmesine olanak tanıdığını aktarırken, veri alışverişi ve yerinde denetimler ile Rusya’nın nükleer duruşuna dair daha fazla bilgi edinileceğini açıkladı.

Blinken’dan Çin vurgusu

Çin’in nükleer gücüne de değinen Bakan Blinken, “Çin’in modern ve büyüyen nükleer cephaneliğinden kaynaklanan tehlikeleri azaltmak için de kontrolü sürdüreceğiz. ABD, kararlılığı, şeffaflığı ve öngörülebilirliği artırırken, tehlikeli silahlanma yarışlarının risklerini azaltan etkili silah kontrolünde kararlıdır" dedi.

Rusya’da anlaşmayı uzatmıştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ile ABD arasında görüşmeleri devam eden New START’ın Rus parlamentosunda kabul edilmesinin ardından anlaşmanın uzatılmasına ilişkin kararı 29 Ocak’ta onaylamıştı.