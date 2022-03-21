ABD, Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara karşı işlediği suçları "soykırım" olarak tanımladı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara karşı işlediği suçları "soykırım" olarak tanımladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD’nin başkenti Washington DC’deki Holokost Anıt Müzesi’nde “Burma’nın (Myanmar) Soykırıma Giden Yolu” sergisini gezdi. Blinken, ziyaretinin ardından düzenlediği basın toplantısında, Myanmar ordusunun 2016 ve 2017 yıllarında Arakanlı Müslümanlara karşı işlediği suçları soykırım olarak tanımlayarak, Myanmar ordusunun Müslüman azınlığı yok etmek için "açık bir niyeti" olduğunu aktardı. Blinken, “Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara karşı soykırım ve insanlığa karşı suç işlediğini belirledim" ifadelerini kullanarak, "Kanıtlar, bu toplu vahşetlerin arkasında açık bir niyet olduğunu gösteriyor” dedi.

Blinken ayrıca Myanmar’da cuntacıların iktidarda olduğu sürece kimsenin güvende olmayacağını belirterek, "Darbeden bu yana Myanmar ordusunun aynı taktiklerin çoğunu kullandığını gördük. Ordu, Myanmar’da baskıcı yönetimine karşı çıkan veya onu yıkmaya çalışan herkesi hedef alıyor. Darbeden önce farkına varmayanlar için Şubat 2021’den bu yana ordunun başlattığı vahşi şiddet, Myanmar’da kimsenin darbecilerin iktidarda olduğu sürece güvende olmayacağını açıkça ortaya koydu" dedi.

Myanmar ordusunun 2017’de başlattığı askeri operasyonla en az 730 bin Arakanlı Müslüman ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı. Operasyonlar sırasında binlerce kişi öldürülmüştü.

Myanmar’da darbe

Myanmar’da ordu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiasıyla 1 Şubat’ta darbe yapmış, ülkenin fiili lideri Aung San Suu Kyi başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini tutuklamıştı. Cunta yönetimi uluslararası kamuoyunda sert tepkiyle karşılaşmış, ülkede darbe karşıtı kitlesel protestolar patlak vermişti. Darbe karşıtı gösterilerde bin 600’den fazla sivil hayatını kaybetmiş, 10 binden fazla kişi gözaltına alınmıştı.