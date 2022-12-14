ABD medyası: “Ukrayna’ya Patriot hava savunma sistemi gönderme planında sona gelindi”

ABD medyasının üst düzey yetkililere dayandırdığı haberlerde, Washington’un Ukrayna’ya Patriot hava savunma sistemi gönderilmesine dair verilecek kararda sona gelindiği ve kararın bu hafta açıklanabileceği belirtildi.

ABD’de Başkan Joe Biden yönetiminin Patriot bataryalarının Ukrayna’ya sevkiyatına dair planında sona gelindiği iddia edildi. ABD medyasının üst düzey yetkililere dayandırdığı haberlere göre Ukrayna’ya Patriot hava savunma sistemi gönderilmesine dair verilecek kararda sona gelindi. Habere göre 3 üst düzey yetkili, hava savunma sisteminin Ukrayna’ya gönderilmesine dair onayın bu hafta içinde geleceğini, kararın da Perşembe günü (15 Aralık) erken saatlerde açıklanabileceğini söyledi. Yetkililerden ikisi, Patriot’un ABD Savunma Bakanlığı envanterinden geleceğini ve başka bir ülkeden taşınacağını ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy geçtiğimiz Pazartesi günü Batılı liderlere seslendiği konuşmasında, Ukrayna’ya Rusya’ya karşı direnişinde daha gelişmiş silahlar sağlamaları çağrısında bulunmuştu.

Patriot’un Ukrayna’ya gönderilmesi durumunda, Batı’nın Rusya’nın hava saldırılarını püskürtmeye yardımcı olmak için Ukrayna’ya sağladığı en gelişmiş karadan fırlatılan füze sistemi olacak.