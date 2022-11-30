ABD medyası: "Beyaz Saray, Rus Wagner grubunu terör örgütü ilan etmeyi planlıyor"

ABD medyası, Başkan Joe Biden yönetiminin Rusya merkezli bir askeri şirket olan ve Ukrayna dahil farklı savaş bölgelerinde paramiliter güç olarak yer aldığı belirtilen Wagner Grubu’nu terör örgütü ilan etmeyi planladığı bildirildi.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarında yaklaşık 9 ay geride kalırken, ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg’den savaşla ilgili yeni bir iddia geldi. Beyaz Saray kaynaklarına dayandırılan haberde, Joe Biden yönetiminin, Ukrayna işgalinde rol oynadığı düşünülen Rusya merkezli askeri şirket Wagner Grubu’nu "terör örgütü ilan etmeyi planladığı" bildirildi. Biden yönetiminin konuyla ilgili nihai kararı henüz vermediği kaydedildi.

Yaptırım uygulanabilir

Wagner Grubu’nun terör ile ilişkilendirilmesi halinde ABD’nin, grup ve üyelerine karşı yasal tedbirler alabileceği ve mal varlıklarını dondurma gibi yaptırımlar uygulayabileceği belirtiliyor.