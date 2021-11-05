ABD'li Demokrat Senatör: Türkiye'nin drone satışları tehlikeli

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Demokrat Senatör Bob Menendez, Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nda (NDAA) dış politikayla alakalı olarak Türkiye ve Azerbaycan hakkında iki değişiklik önergesi sundu.

Komisyon tarafından yapılan açıklamada, “2022 Mali Yılı için savunma harcamalarını yetkilendirmenin birincil aracı olarak, Başkan Menendez'in NDAA'da önerdiği değişiklikler, ABD hükümetinin Türkiye'nin insansız hava aracı (İHA) programının yayılmasının ulusal güvenlik sonuçlarını izleme ve değerlendirme yeteneğini önemli ölçüde iyileştirmeyi, ayrıca ABD'nin Azerbaycan Hükümeti’ne askeri yardımı yasaklayan 1992 tarihli yasanın baypas edilmesine yönelik başka istisnaları önlemeyi amaçlamaktadır” denildi.

“BELİRLEYİCİ ROL OYNUYOR”

İkinci değişiklik önergesiyse, Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon'un 2018'den bu yana Türkiye'nin drone ihracatına ve bu droneların ABD firmaları tarafından üretilen parça veya teknolojileri içerip içermediğine ilişkin rapor hazırlamasını zorunlu kılıyor.

“İSTİKRAR BOZUCU” OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

Önerge ayrıca Dışişleri Bakanlığı’nı Türkiye'nin ihracatının Silah İhracatı Kontrol Yasası’nı veya diğer herhangi bir ABD yasasını veya yaptırımını ihlal edip etmediğini belirlemekle yükümlü tutuyor. Açıklamada, “Türk insansız hava araçları geçen yıl Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki savaşta belirleyici bir rol oynadı. O zamandan beri Polonya, Fas ve Ukrayna, Bayraktar TB2'yi satın aldı ve Angola, Etiyopya, Nijer, Nijerya ve Ruanda da dahil olmak üzere diğer birçok ülke de ilgilendiğini belirtti’’ ifadesine yer verildi.

Menendez, “Türkiye'nin drone satışları tehlikeli, istikrarı bozucu ve barış ve insan hakları için bir tehdit” diye ekledi. “ABD bunun bir parçası olmamalı’’ diyen Menendez, söz konusu değişikliğin, “Amerikan parçalarının bu Türk silahlarına dahil edilmesinin engellenmesi gerektiğinin bir teşhisi" olduğunu belirtti.

Kaynak: cumhuriyet.com.tr