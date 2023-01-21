ABD: "Kuzey Kore Wagner aracılığıyla Rusya’ya silah desteğini sürdürüyor"

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Kuzey Kore’nin Rus paralı asker şirketi Wagner aracılığıyla Ukrayna savaşı için Rusya’ya silah sağlamaya devam ettiğini belirterek sevkiyata ilişkin uydu fotoğraflarını kamuoyuyla paylaştı. Kirby, sevkiyatın Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarının ihlali olduğunu söyledi.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarında yaklaşık 11 ay geride kaldı. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Kuzey Kore’nin Ukrayna’daki savaş için Rusya’ya silah sağlamaya devam ettiğini belirtti. Pyongyang yönetiminin Moskova’ya desteğinin Rusya merkezli bir şirket olan ve Ukrayna’daki farklı savaş bölgelerinde paramiliter güç olarak yer aldığı bilinen Wagner grubu üzerinden gerçekleştirildiğini kaydeden Kirby, "Kuzey Kore’nin eylemlerini açıkça kınıyor ve Wagner’e bu teslimatları derhal durdurmaya çağırıyoruz" dedi. Kirby, "Daha önce de belirttiğimiz gibi Kuzey Kore’den silah sevkiyatı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına aykırıdır. Bu nedenle bu ihlallerle ilgili bilgileri bugün Güvenlik Konseyi’nin Kuzey Kore Yaptırımlar Komitesi uzmanlar paneliyle paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Kirby, "Wagner’e teslim edilen malzeme miktarının Ukrayna’daki savaşın dinamiklerini değiştirmediğini değerlendirsek de Kuzey Kore’nin silah teslimatlarının devam etmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Fotoğraf paylaştı

Kuzey Kore’nin geçtiğimiz yıl Wagner grubuna Ukrayna’da kullanılmak üzere silah sevkiyatı yaptığını gösteren uydu fotoğraflarını kamuoyuyla paylaşan Kirby, fotoğrafların Kuzey Kore’den gönderilen silahların trenlerle Rusya’ya ulaştırıldığını kanıtladığını öne sürdü. Kirby, ABD Hazine Bakanlığı’nın Wagner grubunu "uluslararası suç örgütü" olarak tanımlayacağını ve önümüzdeki hafta gruba yönelik yeni yaptırımlar uygulayacağını da aktardı.

ABD suçlamış, Kuzey Kore reddetmişti

Kirby geçtiğimiz Kasım ayında yaptığı açıklamada, Kuzey Kore’yi Moskova’nın Ukrayna’daki savaşını desteklemek için Rusya’ya gizlice çok sayıda top mermisi sağlamakla suçlamıştı. Kuzey Kore Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise ABD’nin Kuzey Kore ile Rusya arasında silah alışverişi olduğuna dair temelsiz bir dedikodu yaydığı savunularak, "ABD’nin bu tür hareketlerini, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Kuzey Kore’ye karşı dayanaksız yaptırım kararlarına başvurmasını sağlayarak uluslararası arenada Kuzey Kore’nin imajını zedelemeye yönelik düşmanca girişimlerin bir parçası olarak görüyoruz. Rusya ile hiçbir zaman silah alışverişi yapmadığımızı ve gelecekte de böyle bir planımızın bulunmadığını bir kez daha yineliyoruz" ifadelerine yer verilmişti.