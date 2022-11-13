ABD, Japonya ve Güney Kore’den Kuzey Kore’ye gözdağı

ABD Başkanı Joe Biden, Japonya Başbakanı Fumio Kishida ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, Kuzey Kore’nin nükleer ve balistik füze denemelerine "birlikte" ve "koordineli" cevaplar verileceğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Kamboçya’nın başkenti Phnom Penh kentinde düzenlenen ASEAN zirvesinde Güneydoğu Asya ülke liderleri ile temaslarını sürdürüyor. Zirvenin oturum aralarında Japonya Başbakanı Fumio Kishida ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ile ikili görüşmeler gerçekleştiren Biden, Kuzey Kore’nin tehditkar nükleer ve balistik füze denemelerine "birlikte" ve "koordineli" şekilde yanıt verileceğinin altını çizdi. Biden ayrıca, Güney Kore’nin başkenti Seul’deki Cadılar Bayramı kutlamaları esnasında 150’den fazla kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin de Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’e başsağlığı dileklerini iletti.

Ana gündem maddesi Kuzey Kore

Biden’ın Japonya ve Güney Kore liderleri ile yaptığı görüşmelerin ana gündem maddesini Kuzey Kore lideri Kim Jong-un oluştururken, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları ve Tayvan Boğazı’ndaki gerilim de liderlerin masaya yatırdığı konular arasında yer aldı.