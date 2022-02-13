ABD, Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore’yi görüşmek üzere bir araya geldi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Pyongyang’ın gerçekleştirdiği füze denemeleri hakkında görüşmek üzere, Japon ve Güney Koreli mevkidaşlarıyla ABD’nin Hawaii eyaletinde bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kuzey Kore tarafından gerçekleştirilen füze denemeleri konusunda görüşmek üzere, Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi ve Güney Kore Dışişleri Bakanı Chung Eui-young ile bir araya gelerek ortak bildiri yayınladı. Blinken toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında, Kuzey Kore’nin provokasyon hazırlığında olduğunu belirterek, toplantıda 3 ülkenin de son füze fırlatmalarını kınadığını söyledi. Bakan Blinken ayrıca, toplantıda 3 ülkenin Kuzey Kore’ye yanıt olarak atabilecek diğer adımlar konusunda istişare ettiklerini söyledi, ancak ayrıntılı bilgi vermedi.

Kuzey Kore’ye karşı ortak bildiri

Kuzey Kore hakkında görüşme gerçekleştiren 3 ülke daha sonra Kuzey Kore’yi diyaloga girmeye ve “yasadışı faaliyetlerini durdurmaya” çağıran ortak bir bildiri yayınladı. Dışişleri bakanları, Kuzey Kore’ye karşı düşmanca bir niyetleri olmadığını belirterek, ön koşul olmaksızın Pyongyang ile görüşmeye açık olduklarını duyurdu.

Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi ise toplantı sonrası yaptığı açıklamada, 3 bakanın Kuzey Kore konusunda çok verimli bir tartışma yürüttüklerini ifade etti.

Kuzey Kore en son 31 Ocak tarihinde, Hwasong-12 balistik füze denemesinin doğrulanması ile birlikte 1 ay içerisinde 7 füze denemesi gerçekleştirmişti.