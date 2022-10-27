ABD, İsrail-Lübnan arasındaki deniz sınırı anlaşmasını tebrik etti

ABD, İsrail ile Lübnan arasında onaylanan deniz sınırlarının çizilmesine ilişkin anlaşmayı tebrik ederken, Brirleşmiş Milletler (BM), İsrail ve Lübnan’dan imzalı anlaşma nüshalarını teslim aldı.

İsrail ile Lübnan arasında 856 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığının çözülmesinin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklama yayınladı. Açıklamada, İsrail ile Lübnan arasında ABD’nin arabuluculuğunda uzlaşma sağlanan deniz sınırlarının çizilmesine ilişkin anlaşmanın sonuçlandırılması tebrik edilerek, “Bu tarihi başarı, bölge için güvenlik, istikrar ve refahı artıracak ve Amerikan diplomasisinin dönüştürücü gücünü göstermektedir” denildi.

Anlaşmanın ABD’nin daha güvenli, entegre ve müreffeh bir Orta Doğu vizyonunu anlamlı bir şekilde gösterdiği ifade edilen açıklamada, “Anlaşma, hem İsrail hem de Lübnan için aynı derecede faydalı olacak, İsrail’in ekonomik ve güvenlik çıkarlarını güçlendirecek ve yıkıcı bir ekonomik krizle karşı karşıya kalan Lübnan halkı için kritik derecede ihtiyaç duyulan yabancı yatırımı teşvik edecek” denildi.

Anlaşma ile bölge ve ötesinin, enerji kaynaklarından çok yakında yararlanacağı ve güvenlik, istikrar ve refahın artacağı aktarılan açıklamada, “Bu tarihi anlaşma, İsrail ve Lübnan liderlerinin ısrarı ve diplomasisi, Özel Başkanlık Koordinatörü Hochstein ile Dışişleri Bakanlığı ekibinin yoğun çalışmaları olmasaydı mümkün olmazdı” denildi.

BM, İsrail ve Lübnan’dan imzalı anlaşma nüshalarını aldı

Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Özel Koordinatörü Joanna Wronecka yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ve Lübnan’dan denizi sınırının belirlenmesine ilişkin anlaşmanın imzalı nüshalarını aldıklarını belirterek, “Bu, birçok düzeyde tarihi bir başarıdır. Umarım bölgede daha fazla güvenlik ve istikrarı ve her iki ülke için ekonomik faydaları teşvik eden bir güven artırıcı önlem olarak hizmet eder” dedi.

Wronecka, "Bu, Lübnan için ulusal çıkar meseleleri etrafında fikir birliği oluşturmak için olumlu bir ivme oluşturacak yeni bir bölüm" dedi.

Wronecka, İsrail ve Lübnan’dan aldığı belgeleri ABD’nin New York kentindeki BM Genel Merkezine teslim edecek.

Liderler bugün anlaşmayı imzalamıştı

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta, İsrail Başbakanı Yair Lapid de Kudüs’te deniz sınırı anlaşmasını bugün imzalamıştı. Lübnan sınırındaki Naqoura kasabasında Birleşmiş Milletler (BM) Geçici Görev Gücü’ne ait karargahta düzenlenen törene ise İsrailli heyet, Lübnanlı heyet, ABD’li diplomat Hochstein ve BM yetkilileri katılmış ve imzalı anlaşma nüshalarını teslim etmişti.

İki komşu arasındaki anlaşmazlık

İsrail ile Lübnan arasında 856 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyordu. Her iki taraf da bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyordu. Tartışmalı bölge, Lübnan Kana doğal gaz sahası ile İsrail’in Karish sahasının birleştiği noktada yer alırken, 2020’den bu yana sorunun çözümüne yönelik ABD’nin arabuluculuğunda müzakereler yürütülüyordu.