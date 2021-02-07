ABD, İran’a karşı yaptırımları kaldırmayacak

ABD Başkanı Joe Biden, İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini durdurmadığı sürece ABD’nin İran’a karşı yaptırımları kaldırmayacağını açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı bir televizyon programında ABD-İran ilişkilerine yönelik soruları yanıtladı. Biden kendisine İran hakkında yöneltilen, "Önce uranyumu zenginleştirmeyi bırakmaları mı gerekiyor" sorusunu başıyla onaylayarak, İran hükümetinin uranyum zenginleştirme faaliyetlerini durdurmadığı sürece ABD’nin, İran’a karşı yaptırımlarını kaldırmayacağını belirtti. ABD’nin İran ile müzakere masasına geri oturup oturmayacağı sorusunu ise Biden, "Hayır" diyerek cevapladı.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ise erken saatlerde yaptığı açıklamasında, ABD’nin İran’a uyguladığı tüm yaptırımları kaldırması halinde İran’ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini uygulayacağını belirtmiş, “Öncelikle yaptırımlar kalkacak ve biz yaptırımların etkisini test edeceğiz. Ardından nükleer anlaşmadaki taahhütlerimizi yerine getiririz” demişti.

Biden, ABD ile Çin arasında "aşırı rekabet" bekliyor

Yönetiminin Çin’e karşı yaklaşımına da değinen Başkan Biden, Pekin ile "aşırı rekabet" görmeyi beklediğini, fakat ABD’nin bu durumu “açık bir çatışmaya" itmeyeceğini ifade etti.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile uzun zamandan beri tanıştığına dikkat çeken Biden, "Bana söylendiğine göre Xi Jinping ile muhtemelen herhangi bir dünya liderinden daha fazla zaman geçirdim, çünkü ben Başkan Yardımcısıyken onunla toplamda 24, 25 saat özel toplantılar yaptım. Onunla birlikte 17 bin mil seyahat ettim. Onu oldukça iyi tanıyorum" ifadelerini kullandı.

“Trump’ın yaptığı gibi yapmayacağım”

Başkan Biden, "O çok zeki ve çok dayanıklı. Bunu bir eleştiri olarak kastetmiyorum. Sadece bir gerçek. Onun vücudunda, demokratik küçük bir D kemiği yok. Fakat soru şu ki, ona daima bir çatışmaya girmememiz gerektiğini söyledim. Fakat aşırı bir rekabet olacak. Ve bunu onun bildiği şekilde yapmayacağım. Bunun sebebi de onun da sinyal göndermesidir. Bunu ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’ın yaptığı gibi yapmayacağım. Uluslararası yolun kurallarına uyacağız" dedi.

Güney Çin Denizi’nde Çin-ABD gerilimi artıyor

ABD, Biden’ın 20 Ocak’ta görevi devralmasının ardından, "rutin operasyonlar" için Güney Çin Denizi bölgesine USS Roosevelt liderliğindeki bir uçak gemisi saldırı grubunu göndermişti. Bu hafta ise ABD Donanması muhbiri USS John S. McCain’in, "Navigasyon Özgürlüğü" adlı bir görev çerçevesinde Tayvan Boğazı’ndan geçmesinin ardından Biden’ın göreve başlamasından bu yana, çekişmeli suyolundan geçen ilk ABD savaş gemisi olmuştu.

Pekin ise olayı, Boğazlar arası durumu "manipüle etmeyi" amaçlayan "eski bir numara" olarak ifade etmiş ve ABD savaş gemisinin yolculuğu boyunca "izlendiğini ve takip edildiğini" vurgulamıştı.