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ABD: "İran ve Rusya, 3 Kasım seçimlerine müdahale etmeye çalışıyor"

ABD ULUSAL İSTİHBARAT DİREKTÖRÜ JOHN RATCLİFFE,

Politika 22.10.2020, 09:39
ABD: "İran ve Rusya, 3 Kasım seçimlerine müdahale etmeye çalışıyor"

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü John Ratcliffe, İran ve Rusya’nın 3 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimlerine müdahale etmeye çalıştığını duyurdu.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Chris Wray ve ABD Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) John Ratcliffe düzenledikleri basın toplantısında İran ve Rusya’nın 3 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimlerine müdahale etmeye çalıştığını açıkladı. Ratcliffe yaptığı açıklamada, İran ve Rusya’nın 3 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde seçmenleri korkutmak, huzuru bozmak ve Trump’a zarar vermek için daha önceden tasarlanmış ’Amerikalılara’ sahte e-postalar gönderdiğini açıkladı. Ratcliffe, 3 Kasım’da yapılacak Başkanlık seçimlerine müdahale etmek isteyen yabancı ülkelere ABD’nin bedel ödeteceğini söyleyerek “Posta kutunuza göz korkutucu mektup veya manipülatif bir e-posta alırsanız, paniğe kapılmayın. Bazı seçmen kayıt bilgilerinin Rusya ve İran tarafından elde edildiğini doğruladık. İran’ın seçmenleri karıştırmak ve toplumsal huzursuzluğu hedefleyerek Trump’a zarar vermek için tasarlanmış sahte e-postalar gönderdiğini tespit ettik” dedi. Ratcliffe ayrıca oylarının sayılmayacağına dair ortaya atılan iddiaların doğru olmadığını belirterek, “Herkesin güvenilir kaynaklardan seçim ve oylama bilgilerini almaya davet ediyoruz. Bu eylemler çaresiz düşmanların umutsuz girişimleridir” ifadelerini kullandı.

Ratcliffe, 2016’da olduğu gibi yabancı bazı ülkelerin seçmen bilgilerini ele geçirdiklerinin farkında olduklarını, 2016 ABD seçimlerine karışmakla suçlanan Rusya tarafından başlatılan bir dezenformasyon kampanyası olabileceğini ifade etti.

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