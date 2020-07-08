ABD, Iraklı Siyaset ve Güvenlik Uzmanı el-Haşimi’nin öldürülmesini kınadı
ABD DIŞİŞLERİ BAKANI MİKE POMPEO, IRAKLI SİYASET VE GÜVENLİK UZMANI HİŞAM EL-HAŞİMİ’NİN BAĞDAT’TA KİMLİĞİ BELİRSİZ KİŞİLER TARAFINDAN ÖLDÜRÜLMESİNİ KINAYARAK SUİKASTIN ARKASINDA İRAN YANLISI SİLAHLI MİLİSLERİN OLDUĞUNU İDDİA ETTİ. (FOTO: ARŞİV)
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Iraklı Siyaset ve Güvenlik Uzmanı Hişam el-Haşimi’nin Bağdat’ta kimliği belirsiz kişiler tarafından öldürülmesini kınayarak suikastın arkasında İran yanlısı silahlı milislerin olduğunu iddia etti.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo gündemdeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Pompeo, Iraklı Siyaset ve Güvenlik Uzmanı Hişam el-Haşimi’nin Bağdat’ta kimliği belirsiz silahlı kişileri tarafından öldürülmesini sert bir dille kınadı. Öldürülen el-Haşimi’nin hayatını ülkesi Irak için adadığını, ancak vahşice öldürüldüğünü ifade eden Pompeo, Irak hükümetini İran’ın desteklediği silahlı milislerden hesap sormaya çağırdı.
Öte yandan Iraklı Siyaset ve Güvenlik Uzmanı Hişam el-Haşimi’nin başkent Bağdat’taki Zeyyune bölgesinde motosikletli kişiler tarafından öldürülmesi büyük bir yankı uyandırdı. El-Haşimi’ye yakın bazı kaynaklar, olayın arkasında İran’a yakınlığı ile bilinen silahlı grupların olduğu iddiasında bulundu.
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|30
|63
|2. Trabzonspor
|30
|61
|3. Sivasspor
|30
|54
|4. Galatasaray
|30
|52
|5. Beşiktaş
|30
|50
|6. Fenerbahçe
|30
|49
|7. Alanyaspor
|30
|48
|8. Göztepe
|30
|38
|9. Gaziantep FK
|30
|38
|10. Antalyaspor
|30
|37
|11. Kasımpaşa
|30
|36
|12. Gençlerbirliği
|30
|32
|13. Denizlispor
|30
|32
|14. Kayserispor
|30
|31
|15. Konyaspor
|30
|30
|16. Malatyaspor
|30
|29
|17. Çaykur Rizespor
|30
|29
|18. Ankaragücü
|30
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|32
|60
|2. Erzurum BB
|32
|56
|3. Adana Demirspor
|32
|55
|4. Bursaspor
|32
|55
|5. Akhisar Bld.Spor
|32
|54
|6. Fatih Karagümrük
|32
|53
|7. Altay
|32
|51
|8. Ümraniye
|32
|44
|9. Keçiörengücü
|32
|44
|10. Giresunspor
|32
|44
|11. Menemen Belediyespor
|32
|42
|12. İstanbulspor
|32
|37
|13. Balıkesirspor
|32
|35
|14. Altınordu
|32
|33
|15. Boluspor
|32
|30
|16. Osmanlıspor
|32
|27
|17. Adanaspor
|32
|21
|18. Eskişehirspor
|32
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|33
|89
|2. Man City
|33
|66
|3. Leicester City
|33
|58
|4. Chelsea
|33
|57
|5. M. United
|33
|55
|6. Wolverhampton
|33
|52
|7. Arsenal
|33
|49
|8. Sheffield United
|33
|48
|9. Burnley
|33
|46
|10. Tottenham
|32
|45
|11. Everton
|32
|44
|12. Newcastle
|33
|43
|13. Southampton
|33
|43
|14. Crystal Palace
|33
|42
|15. Brighton
|33
|36
|16. West Ham
|33
|31
|17. Watford
|33
|28
|18. Aston Villa
|33
|27
|19. Bournemouth
|33
|27
|20. Norwich City
|33
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|34
|77
|2. Barcelona
|34
|73
|3. Atletico Madrid
|34
|62
|4. Sevilla
|33
|57
|5. Villarreal
|34
|54
|6. Getafe
|34
|53
|7. Real Sociedad
|34
|51
|8. Athletic Bilbao
|34
|48
|9. Valencia
|34
|47
|10. Granada
|34
|47
|11. Osasuna
|34
|45
|12. Levante
|34
|43
|13. Real Valladolid
|34
|39
|14. Real Betis
|34
|38
|15. Deportivo Alaves
|34
|35
|16. Eibar
|33
|35
|17. Celta de Vigo
|34
|35
|18. Mallorca
|34
|29
|19. Leganés
|34
|28
|20. Espanyol
|34
|24
|İmsak
|03:36
|Güneş
|05:33
|Öğle
|13:14
|İkindi
|17:13
|Akşam
|20:46
|Yatsı
|22:34