ABD Hazine Bakanı Yellen, G20’de Rus yetkilileri hedef aldı

Hindistan’da düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı’na katılan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Rus yetkilileri hedef alarak, "Kremlin için çalışmanın onları Putin’in zulmüne suç ortağı yaptığını anlamalılar" dedi.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı işgal girişiminde 1 yıl geride kalırken, savaş gündemi Hindistan’da düzenlenen Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı’na damga vurdu. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Rus yetkililerin katıldığı bir oturumda "Ukrayna’ya karşı yürütülen yasa dışı ve haksız savaşı" kınayarak, G20 ülkelerini Ukrayna’yı desteklemeye ve Moskova’nın işgal girişimini engellemek için daha fazlasını yapmaya çağırdı. Zirveye katılan Rus yetkililere atıfla, "Kremlin için çalışmanın onları Putin’in zulmüne suç ortağı yaptığını anlamalılar" diyen Yellen, "Ukrayna’da yiten canların ve küresel olarak verilen zararın sorumluluğunu taşıyorlar" ifadelerini kullandı.

Yellen, Rusya’nın gıda ve enerjiyi silah olarak kullanmasının sadece Ukrayna’yı değil, gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere küresel ekonomiyi etkilediğini de sözlerine ekledi.

Oturum aralarında Yellen ile bir araya gelen İngiltere Hazine Bakanı Jeremy Hunt da savaşı kınadı ve krizle başa çıkmak için uluslararası toplumla iş birliği içinde çalıştıklarını söyledi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise Ukrayna’ya değinmekten kaçınarak, "Tartışmalarınızın dünyanın en savunmasız insanlarına odaklanması gerektiğini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

Küresel ekonomi masaya yatırılıyor

G20 ülkelerinin finans şeflerini ve merkez bankası başkanlarını bir araya getiren yarına dek sürecek zirvede enflasyon, dijital para birimleri, Dünya Bankası reformu ve iklim değişikliği gibi konuların masaya yatırılması bekleniyor.