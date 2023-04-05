ABD eski başkanı Trump dava süreci hakkında konuştu: "Görülmemiş ölçekte seçim müdahalesi"

Yetişkin filmlerinin oyuncusu Stormy Daniels’la ilişkisini gizlemek için 130 bin dolarlık “sus payı” ödediği suçlamasıyla New York’ta hakim karşısına çıkan ABD eski başkanı Donald Trump Florida’ya dönmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Hakkındaki iddiaları sert bir şekilde eleştiren Trump, “Böyle bir şeyin Amerika’da olabileceğini asla düşünmezdim" ifadelerini kullandı. İşlediği tek suçun, "Amerikan ulusunu onu yok etmeye çalışanlara karşı güçlü şekilde savunmak" olduğunu iddia eden Trump, savcıların iddialarına atıfla yaşananları "Aşırı solcuların, daha önce görülmemiş ölçekteki kitlesel seçim müdahalesi" olarak yorumladı. "Sahte" olarak tanımladığı bu davanın yaklaşan 2024 seçimlerine müdahale etmek için açıldığını söyleyen Trump, davanın derhal düşürülmesi gerektiğini ifade etti.

Biden’ın suçladı

Mevcut ABD Başkanı Joe Biden yönetimi altında adalet sisteminin kanunsuz haline geldiğini iddia eden Trump, Biden’in oğlu Hunter Biden’in dizüstü bilgisayarından çıkan suç niteliğindeki belgeleri hatırlattı. Bu belgelerin sosyal medyada paylaşımının adalet bakanlığı ve FBI tarafından engellenmesinin seçimlere müdahale olduğunu belirten Trump, "Biden ailesinin suçlu olduğunu gösteren Hunter Biden’ın dizüstü bilgisayarındaki belgeler hakkında kötü bir şey söylenmemesi için çaba gösterildi" iddiasında bulundu.

Vaadini yineledi

Ülkede ekonominin kötüye gittiğini, enflasyonun kontrol edilemez hale geldiğini ve dış politikada Çin, Rusya, İran ve Kuzey Kore’nin birlikte tehditkar bir koalisyon oluşturduğunu dile getiren Trump, “Şimdi bu radikal solcular, kolluk kuvvetlerini kullanarak seçimlerimize müdahale etmek istiyorlar. Bunun olmasına izin veremeyiz” diyerek Amerika’yı yeniden büyük bir ülke yapacakları vaadini yineledi.

Suçlamaları reddetmişti

Yetişkin filmlerinin oyuncusu Stormy Daniels’la ilişkisini gizlemek için "sus payı" ödediği iddiasıyla New York’ta hakim karşısına çıkan Trump’a 36 farklı suçlama yöneltilmişti. Savcılar Trump’ın 2016 seçim sürecinde hakkındaki olumsuz bilgileri toplumdan saklamaya çalışarak bir komplonun parçası olduğunu savunmuştu. Trump ise suçlamaları reddetmişti.