ABD Dışişleri: “Ülkelere ABD ile Çin arasında seçim yapmalarını söylemiyoruz”

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Patel, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in Suudi Arabistan yönetimiyle savunma, enerji ve teknoloji alanlarında vardığı anlaşmalara yönelik sorulan soruya, "Dünyanın dört bir yanındaki ülkelere ABD ile Çin arasında seçim yapmalarını söylemiyoruz" şeklinde yanıt verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı. Sözcü Yardımcı Patel, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in Suudi Arabistan yönetimiyle savunma, enerji ve teknoloji alanında anlaşma imzaladığını hatırlatan gazetecinin ABD yönetiminin hala Suudi Arabistan üzerinde bir etkisi olup olmadığına yönelik sorusunu, “Bu iki ülkeyle ve birçok müttefikimiz ve ortağımızla bir ilişkimiz var ve taraf olmadığımız herhangi iki ülke arasındaki ikili ilişkiler hakkında yorum yapmak bize düşmez. Ancak yönetim olarak belirttiğimiz nokta, dünyanın dört bir yanındaki ülkelere ABD ile Çin arasında seçim yapmalarını söylemiyoruz” şeklinde yanıtladı. Patel, “Dünyanın dört bir yanındaki ülkelere ABD ile başka herhangi bir ülke arasında seçim yapmalarını söylemiyoruz. Yapmaya çalıştığımız ve hedefimiz, dünyanın dört bir yanındaki ülkelere seçenekler sunmak, ABD’yi ve bir ülke olarak kolektif şekilde masaya getirebileceğimiz şeyi, yelpazedeki mevcut en çekici seçeneği tercih etmelerini sağlamaktır” ifadelerini kullandı. “Ancak yönetimde, Çin’in artık Körfez’le her zamankinden daha fazla ilgilendiği ve bunun eninde sonunda ABD’nin bölgedeki çıkarlarını baltalayacağına dair bir endişe yok mu?” sorusunu da yanıtlayan Patel, “Söyleyeceğim şey, ABD’nin Orta Doğu ve Körfez bölgesinde güvenlik konusundaki derin taahhüdünü sürdürdüğüdür. Bunu yaparken koalisyonlar kurma, ortaklıklar kurma, savunma yapılarını entegre etme yeteneğimiz, bunların hepsi eşsizdir” dedi.

Patel, “Toplantı sadece ikili değildi. Suudiler ve Çinliler arasında bir toplantı vardı. Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri ve Çinliler arasında bir toplantı vardı. Arap Birliği ile Çin arasında üçüncü bir toplantı oldu. Peki bunu Orta Doğu’da yeni bir ittifakın oluşması olarak mı görüyorsunuz?” sorusunu da yanıtlayarak, “Dünyanın dört bir yanındaki ülkelere ABD ile başka herhangi bir ülke arasında seçim yapmalarını söylemediğimizi tekrar ediyorum” şeklinde konuştu.