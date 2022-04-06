ABD Dışişleri Bakanlığından Kongre’ye Türkiye’ye F16 satılması için tavsiye mektubu

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’ye F-16 tipi savaş uçaklarının satılması için adım attı. Bakanlık, Kongre’ye gönderdiği tavsiye mektubunda, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Türkiye’ye potansiyel F-16 savaş uçağı satışının ABD’nin ulusal güvenlik çıkarlarıyla uyumlu olacağını ve aynı zamanda NATO’nun uzun vadeli birliğine hizmet edeceğine inandığını belirtti.

Mektupta, "F-16 satışı, ABD çıkarlarıyla uyumlu ve NATO’nun uzun vadeli planlarına hizmet edecektir" ifadelerine yer verilirken, aynı zamanda Türkiye’nin Ukrayna’ya olan desteği ve savunma bağları, "bölgedeki kötü niyetli hareketler için önemli bir caydırıcı" olarak nitelendirildi.

Mektupta, "Biden yönetimi, Türkiye ile uygun ABD savunma ticaret bağlarının, ABD ulusal güvenliği, ekonomik ve ticari çıkarlarının yanı sıra, uzun vadeli NATO ittifakı birliği ve çıkarları için de gerekli olduğuna inanıyor" ifadeleri kullanılarak, Dışişleri Bakanlığı’ndan önerilen F16 satışı için Kongre’nin onayının gerektiği belirtildi. Mektupta, ABD’den Türkiye’ye F16 satışı için herhangi bir güvence veya zaman çizelgesi sunulmadı.

Geçtiğimiz yıl ekim ayında Türkiye, ABD’den 40 adet F-16 Savaş uçağı ve F-16’lar için 80 adet modernizasyon kiti satın almak için talepte bulunmuştu. Anlaşmanın sağlanabilmesi için ABD hükümetinde onay sürecinin sonuçlanması bekleniyordu.

ABD, Türkiye’nin S-400’ler satın almasının ardından Türkiye’ye F16 satılmasına ilişkin talep de yanıtsız kalmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden’la 10 Mart’ta yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye’nin savunma sanayisine yönelik tüm "haksız" yaptırımları kaldırmanın zamanının geldiğini ve Türkiye’nin F-16’ları satın alma talebinin mümkün olan en kısa sürede sonuçlanmasını beklediğini söylemişti.