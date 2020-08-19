ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: "ABD, Malideki ayaklanmayı şiddetle kınıyor"

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Mali’deki askeri darbeye yönelik yaptığı açıklamada, "ABD, Mali’de 18 Ağustos’taki ayaklanmayı şiddetle kınıyor" dedi.

Mali’de dün akşam saatlerinde başkent Bamako’ya 15 kilometre mesafedeki Kati garnizonunda silah sesleri duyulduğu açıklanmış, ülkenin Devlet Başkanı İbrahim Boubacar Keita’nın askerler tarafından alıkonulduğu belirtilmişti. Yapılan darbenin ardından Devlet Başkanı İbrahim Boubacar Keita görevinden istifa ettiğini duyurdu. Askeri darbeye yönelik birçok ülkeden kınama mesajları gelmeye devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yaptığı açıklamada, "ABD, Mali’de 18 Ağustos’taki ayaklanmayı şiddetle kınıyor" ifadelerini kullandı. Bakan Pompeo, tüm siyasi ve askeri aktörleri anayasal hükümetin yeniden inşası için çalışmaya çağırdı. Pompeo, "Mali’deki tüm paydaşları barışçıl diyaloğa girmeye, Malililerin ifade özgürlüğü ve barışçıl toplanma haklarına saygı göstermeye ve şiddete karşı çıkmaya çağırıyoruz" dedi.

Öte yandan askerler tarafından alıkonulan ve Kati garnizonuna götürülen Mali Devlet Başkanı Keita, devlet televizyonundan kısa bir konuşma yaparak istifasını açıkladı. Keita, “İktidarda kalmak adına kan dökülmesini istemiyorum. Görevimden istifa etmeye karar verdim” dedi. Kendilerini Albay Ismael Wague liderliğindeki Halkın Kurtuluşu için Ulusal Komite olarak tanımlayan askerler ise yeni bir seçim organize edeceklerini duyurdu. Sınırların kapatıldığını, 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağının uygulanacağını belirten Wague, "Sizlerle bir olarak bu ülkeyi yeniden eski büyüklüğüne döndürebiliriz" diye konuştu.