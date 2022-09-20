ABD Dışişleri Bakanı Blinken’dan Türkiye’ye “tahıl koridoru” övgüsü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede Türkiye’nin tahıl koridoru anlaşmasındaki çabalarını övdü.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD’nin New York kentinde yaptığı görüşmeye ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Blinken ve Çavuşoğlu’nun görüşmede, Güney Kafkasya’daki gerilimi ele aldığı belirtilerek, Blinken’ın ABD’nin Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki diyaloğu kolaylaştırmak ve ihtilafa uzun vadeli siyasi bir çözüm bulunmasına yardımcı olmak için çalışmaya devam edeceğini kaydettiği aktarıldı.

Görüşmede Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşına yanıt olarak NATO’nun birlikte hareket etmesinin önemine vurgu yapıldığı belirtilen açıklamada, Bakan Blinken’ın Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden sevkiyatının devam etmesi konusunda Türkiye’nin diplomatik çabalarını övdüğü belirtilerek, BM aracılığındaki anlaşmaların sürdürülmesine ve Rusya’nın yaptıklarından sorumlu tutulmasının önemini vurgu yaptığı aktarıldı.