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ABD Dışişleri Bakanı Blinken’dan Rusya-Ukrayna krizi hakkında: “Bütün işaretler işgalin gerçekleşeceğini gösteriyor”

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, tüm işaretlerin Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edeceğini gösterdiğini söyleyerek, "İşgali caydırmak için her fırsatı kullanacağız" dedi.

Politika 20.02.2022, 18:45
ABD Dışişleri Bakanı Blinken’dan Rusya-Ukrayna krizi hakkında: “Bütün işaretler işgalin gerçekleşeceğini gösteriyor”

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, tüm işaretlerin Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edeceğini gösterdiğini söyleyerek, "İşgali caydırmak için her fırsatı kullanacağız" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya ve Ukrayna gerilimine yönelik yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmek üzere olduğunu ifade ederek, "Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etme senaryosu ilerlemeye devam ediyor. Ancak yine de diplomasinin savaşı önlemek için şansı olduğuna inanıyorum" dedi.

Blinken, "Daha önce açıkladığımız gibi, bütün işaretler işgalin gerçekleşeceğini gösteriyor. Bunu gerçekleşmeden önce önlemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerini kullanarak, ABD’nin, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesini önlemeye yönelik ikna etme çabalarını sürdüreceğini belirtti.

Biden, Putin ile görüşmeye istekli

Blinken, ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile "herhangi bir zamanda ve herhangi bir formatta" görüşmeye istekli olduğunu, eğer bir savaşı önlemeye yardımcı olacaksa, Biden yönetiminin elinden gelen her adımı atmaya devam edeceğini söyledi.

Blinken, "Başkan Putin’in karar verdiğine inanıyoruz, ancak tanklar gerçekten hareket etmeye ve uçaklar uçmaya başlayana kadar, Başkan Putin’in bunu ileriye taşımasını caydırmak için her fırsatı ve her dakikayı kullanacağız" dedi.

“Doğu Ukrayna’daki bu alıştırmaların devam etmesi, gerilimi tırmandırmaya devam ediyor"

Blinken, Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askeri tatbikatlarını uzatmasının Rusya’nın işgal eylemi için zemin hazırladığı olduğunu gösteren başka bir işaret olduğunu aktardı. Blinken, "Şimdi sona ereceğini söyledikleri faaliyetlerinin devam edeceğini haklı çıkarıyorlar. Doğu Ukrayna’daki bu alıştırmaların devam etmesi, gerilimi tırmandırmaya devam ediyor" dedi.

"ABD ve müttefikler, Rusya’nın işgaline karşılık büyük bir yaptırım paketi oluşturdu"

ABD ve müttefiklerinin Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline karşılık büyük bir yaptırım paketi oluşturduğunu vurgulayan Blinken, ABD’nin yaptırımları önceden açıklamak istemediğini ifade ederek, "Çünkü bu, Rusya’nın buna karşı plan yapmasına izin verecektir" dedi.

Blinken, "Yaptırımların ilk etapta amacı, Rusya’yı savaşa girmekten caydırmaya çalışmaktır. Onları tetiklediğiniz anda o caydırıcılık ortadan kalkar. Bu yüzden son dakikaya kadar caydırıcı bir etki getirmeye çalışabildiğimiz sürece bunu yapmaya çalışacağız" dedi.

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