ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile telefonda görüştü

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ile telefonda görüştüğünü duyurdu.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı saldırılar devam ederken, ABD’li ve Ukraynalı Dışişleri Bakanları yaşanan olaylara ilişkin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price yaptığı yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ile telefonda görüştüğünü belirterek, ikili görüşmenin detaylarına değindi. Blinken’ın, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarını kınadığını aktaran Price, "ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna halkına ve hükümetine sürekli destek sunmak adına ve Rusya’nın Ukrayna’nın kentlerine yönelik devam eden ve artan sivil ölümlerine neden olan saldırılarını kınamak adına Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ile telefonda görüştü. Blinken ve Kuleba, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in tercih ettiği savaşı durdurmak için devam eden diplomatik çabaları tartıştı. Blinken, Kremlin’in devam eden acımasız saldırganlığına karşı savunmada ABD’nin Ukrayna ile kararlı dayanışmasını yineledi" ifadelerini kullandı.