banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Kısıtlamalar yarın kaldırılabilir!
Kısıtlamalar yarın kaldırılabilir!
Ekmeğin kilogram fiyatı 14.28 lira oldu
Ekmeğin kilogram fiyatı 14.28 lira oldu
Bursa'da ekmek 3 lira oldu!
Bursa'da ekmek 3 lira oldu!
Otomobil fiyatları Rusya-Ukrayna savaşından etkilendi! Zam kapıda!
Otomobil fiyatları Rusya-Ukrayna savaşından etkilendi! Zam kapıda!

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rusya’nın BM İnsan Hakları Konseyi üyeliğinin sorgulanmasını istedi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi’ne gönderdiği video mesajında, Rusya’nın Ukrayna’da sivilleri hedef aldığını ifade ederek, Rusya’nın BM İnsan Hakları Konseyi üyeliğinin sorgulanmasını istedi.

Politika 01.03.2022, 19:02
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rusya’nın BM İnsan Hakları Konseyi üyeliğinin sorgulanmasını istedi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi’ne gönderdiği video mesajında, Rusya’nın Ukrayna’da sivilleri hedef aldığını ifade ederek, Rusya’nın BM İnsan Hakları Konseyi üyeliğinin sorgulanmasını istedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 49’uncu BM İnsan Hakları Konseyi Oturumuna video mesaj gönderdi. Mesajında Rusya-Ukrayna arasındaki çalışmalara değinen Blinken, “Rusya, Ukrayna’ya önceden tasarlanmış, sebepsiz ve haksız bir saldırı yürütüyor. Uluslararası hukuku ihlal ediyor. Uluslararası barışın ve güvenliğin temel ilkelerini hiçe sayıyor. İnsan hakları ve insani kriz oluşturuyor” dedi.

“Sivil otobüsler, arabalar ve hatta ambulanslar bombalandı”

Rusya’nın insan hakları ihlallerine dair haberlerin artarak devam ettiğini aktaran Blinken, Rusya’nın Ukrayna’da düzenlediği saldırılarda okulları, hastaneleri ve sivil binaları vurduğunu belirterek, “Kritik altyapıyı yok ediyorlar. Sivil otobüsler, arabalar ve hatta ambulanslar bombalandı. Rusya bunu her gün Ukrayna genelinde yapıyor” dedi.

“Rusya, yarım milyondan fazla Ukraynalıyı sadece birkaç gün içinde ülkeden sürdü”

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nin dün Rusya saldırılarının aralarında çocukların da bulunduğu en az 100 sivili öldürüldüğünü ve yüzlercesini de yaraladığını aktardığını hatırlatan Blinken, “Rusya’nın dün Harkov’da bir apartman kompleksini vuran roket saldırılarında ölen ve yaralanan çok sayıda sivil de dahil olmak üzere kayıplar artmaya devam ediyor. Rusya’nın şiddeti, çatışma bölgelerinde zorlu yolculuklar yapan çocuklar, yaşlılar ve engelliler de dahil olmak üzere yarım milyondan fazla Ukraynalıyı sadece birkaç gün içinde ülkeden sürdü” dedi.

Putin, başarılı olursa insani kriz daha da derinleşecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’nın demokratik olarak seçilmiş hükümetini devirme hedefinde başarılı olması halinde bölgedeki insani krizin daha da kötüleşeceğini vurgulayan Blinken, Rusya’nın işgalini anlamak için yargısız infazlar, işkence, keyfi gözaltılar, etnik ve dini azınlıklara yönelik zulüm ve muhaliflerin acımasızca bastırıldığı Kırım’a bakılması gerektiğini açıkladı.

Rusya hükümetinin işgalden önce bile insan hakları örgütlerini kapattığına dikkat çeken Blinken, Rus hükümetinin yolsuzluk karşıtı eylemcileri ve siyasi muhalifleri taciz ettiğini, zehirlediğini ve hapse attığını aktardı.

Rusya’daki savaş karşıtı barışçıl protestolarda eden binlerce kişinin gözaltına alındığına dair haberlere değinen Blinken, “Rus yetkililer, ülke basınına, saldırıdan ‘saldırı, işgal veya savaş ilanı’ olarak bahseden herhangi bir haberin, başka bir deyişle doğruyu söyleyen medya kuruluşlarının engellenmesine ve para cezasına çarptırılmasına yol açacağı konusunda bir uyarıda bulundu” dedi.

“Şimdi bir araya gelemeyeceksek ne zaman bir araya geleceğiz?”

Savaş karşıtı Rusların hapisle tehdit edildiğini ifade eden Blinken, “Rusya Savcılığı, yabancı bir ülkeye, yabancı kuruluşa veya uluslararası kuruluşa sözde ‘operasyon’ sırasında yardım eden herhangi bir Rus’un 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceğini söyledi. Bunlar, bu Konseyin durdurmak için bir araya geldiği insan hakları ihlalleridir. Şimdi bir araya gelemeyeceksek ne zaman bir araya geleceğiz?” dedi.

“Failleri sorumlu tutmak için adımlar atmalıyız”

Blinken, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik sebepsiz saldırısını koşulsuz olarak durdurması ve Rus güçlerini Ukrayna’dan derhal geri çekilmesi için kararlı ve birleşik bir mesaj gönderilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Rusya’nın demokratik olarak seçilmiş bir hükümeti devirme girişimini, ağır insan hakları ihlallerini ve uluslararası insancıl hukuk ihlallerini kesin ve net bir şekilde kınamalıyız. Failleri sorumlu tutmak için adımlar atmalıyız. Bu Konseyin Ukrayna’daki kriz hakkında acil bir toplantı düzenleme kararı, belgeleme ve hesap verebilirliğin sağlanmasına yönelik önemli bir adımdır ve bunu destekleyen birçok üyeye teşekkür ediyorum” dedi.

Konsey üyelerinin, bir tarafın kışkırtılmamış saldırısından tüm tarafların eşit sorumluluğa sahip olduğunu ima eden bir dil kullanmayı bırakmalı gerektiğini ifade eden Blinken, “Rusya’nın bu saldırıyı insan haklarını savunmak için yanlış bir şekilde haklı gösterme girişimlerini reddetmeliyiz” dedi.

Rusya hükümetine baskı yapılması çağrısında bulunan Blinken, “Kremlin’e tüm Rusların insan haklarına saygı duyması için ve sevdiklerinin kaderini bilmeyi hak eden ve Putin’in seçtiği savaşta öldürülen Rus askerlerinin ailelerine bilgi vermesi için baskı yapmalıyız” dedi.

Rusya’nın BM İnsan Hakları Konseyi üyeliğine değinen Blinken, Rusya’nın korkunç insan hakları ihlalleri gerçekleştirirken, büyük insani acılara neden olurken ve başka bir BM üyesine saldırırken, Rusya’nın BM İnsan Hakları Konseyi’nde kalmasına izin verilip verilmeyeceği makul bir şekilde sorulabileceğini ifade etti.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Fenerbahçe 27 46
5. Adana Demirspor 27 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 27 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 27 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 24 34
11. Keçiörengücü 25 34
12. Gençlerbirliği 26 33
13. Tuzlaspor 24 31
14. Kocaelispor 25 29
15. Menemen Belediyespor 26 29
16. Denizlispor 26 27
17. Altınordu 26 25
18. Bursaspor 24 24
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Aston Villa 25 30
13. Leicester City 23 27
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 24 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 26 54
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Villarreal 26 42
7. Real Sociedad 25 41
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 25 26
17. Granada 26 25
18. Cadiz 26 21
19. Deportivo Alaves 26 21
20. Levante 26 18