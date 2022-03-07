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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "Rusya, Ukrayna’ya saldırırsa biz de NATO’nun doğu kanadına takviye yapacağız demiştik ve yaptık. Ek kuvvetler konuşlandırıldı. Sürekli NATO’yla birlikte savunmamızı gözden geçiriyoruz" dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "Rusya, Ukrayna’ya saldırırsa biz de NATO’nun doğu kanadına takviye yapacağız demiştik ve yaptık. Ek kuvvetler konuşlandırıldı. Sürekli NATO’yla birlikte savunmamızı gözden geçiriyoruz" dedi.
Politika 07.03.2022, 13:17
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "Rusya, Ukrayna’ya saldırırsa biz de NATO’nun doğu kanadına takviye yapacağız demiştik ve yaptık. Ek kuvvetler konuşlandırıldı. Sürekli NATO’yla birlikte savunmamızı gözden geçiriyoruz" dedi.