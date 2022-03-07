ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "Rusya, Ukrayna’ya saldırırsa biz de NATO’nun doğu kanadına takviye yapacağız demiştik ve yaptık. Ek kuvvetler konuşlandırıldı. Sürekli NATO’yla birlikte savunmamızı gözden geçiriyoruz" dedi.