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ABD Dışişleri Bakanı Blinken: "Rusya, Ukrayna sınırındaki birliklerini çekerek gerginliği düşürmeli. Rusya bizim endişelerimizi dinledi. Rusya da bizim endişelerimizi yanıtlamak zorunda."
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: "Rusya, Ukrayna sınırındaki birliklerini çekerek gerginliği düşürmeli. Rusya bizim endişelerimizi dinledi. Rusya da bizim endişelerimizi yanıtlamak zorunda."
Politika 21.01.2022, 15:57
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: "Rusya, Ukrayna sınırındaki birliklerini çekerek gerginliği düşürmeli. Rusya bizim endişelerimizi dinledi. Rusya da bizim endişelerimizi yanıtlamak zorunda."