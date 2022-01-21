ABD Dışişleri Bakanı Blinken: “Rusya çatışma yolunu seçerse, kendilerine güçlü bir yanıt verileceğini belirttik”

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşme sonrası düzenlediği basın toplantısında, “Rusya çatışma yolunu seçerse, kendilerine güçlü bir yanıt verileceğini belirttik” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna gerilimini tartışmak üzere bugün İsviçre’nin Cenevre kentinde bir araya geldi. Görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen Blinken, Lavrov ile görüşmemiz bir müzakere değil, görüş alışverişi olduğunu aktararak, “Ukrayna’ya muhtemel bir saldırının hemen yanıt bulacağını ifade ettik" dedi.

Blinken, "Bugün büyük bir atılım olmasını beklemiyorduk, ancak şu anda birbirimizin endişelerini ve pozisyonları anlama açısından net bir yolda olduğumuza inanıyorum" ifadelerini kullanarak, “Diplomasi ve diyalog yoluyla çözüm bulmayı amaçlıyoruz ancak Rusya çatışma yolunu seçerse, kendilerine güçlü bir yanıt verileceğini belirttik” diye konuştu.

ABD ve müttefikleri, krizin çözümü için diplomasi ve diyalog yolundan yana

Blinken, "Ortaklarımızla beraber hepimiz, farklılıklarımızı çözmek için diplomasi ve diyalog yoluyla ilerlemeye, barışçıl çözümler bulmaya bağlıyız. Ancak bunun imkansız olduğu ortaya çıkarsa Rusya’ya güçlü bir yanıt verme konusunda kararlıyız" dedi.

Blinken, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etme niyeti olmadığını belirtmesine rağmen, "ABD’nin gerçeklere bakmaya devam ettiğini" belirtti. Blinken, "Rusya Ukrayna’ya saldırabilecek bir durumda. Rusya’nın Ukrayna’da istikrarsızlığa yol açmak için hükümetin devrilmesi de dahil olmak üzere birçok çabasının olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullanarak, “Rusya diplomasi ve barışı seçebilir veya yalnızca çatışmayı artırabilir ancak bunun ciddi sonuçları olacaktır” dedi.

"Rusya, Ukrayna sınırındaki birliklerini çekerek gerginliği düşürmeli”

"Rusya, Ukrayna sınırındaki birliklerini çekerek gerginliği düşürmeli. Rusya bizim endişelerimizi dinledi. Rusya da bizim endişelerimizi yanıtlamak zorunda" ifade eden Blinken, "Askeri faaliyetler konusunda şeffaf davranmalıyız. Endişelerimizin büyük bir kısmı bununla alakalı. Hiçbir şekilde temel ilkelerimizden geri adım atmayacağız" şeklinde konuştu.

“Rusya ile tekrar görüşmeyi planlıyoruz”

Blinken, ABD’nin müttefikleriyle görüşeceğini ve ardından gelecek hafta Rusya’ya yazılı yanıtlar vereceğini söyledi. Blinken, "Rusya’nın yükselttiği güvenlik endişelerine yönelik bir yanıtı Rusya ile paylaşacağız. Bazı fikirleri değerlendireceğiz ve ardından Rusya ile tekrar görüşmeyi planlıyoruz. Oradan sonra nereye gideceğimizi göreceğiz” dedi.