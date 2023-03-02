ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’deki G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında kısa bir görüşme yaptığı belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından adı açıklamayan üst düzey bir yetkilinin açıklamasına göre; ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Yeni Delhi’de gerçekleştirilen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın oturum aralarında Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile kısa bir görüşme yaptı. Yetkiliye göre yaklaşık 10 dakika süren görüşmede Blinken, Lavrov’a, ’ABD’nin savaş bitene kadar Ukrayna’ya desteğini sürdüreceğini’ söyledi. Blinken ayrıca, Rusya’nın nükleer silahların sınırlandırılmasını içeren Yeni START Anlaşması’na katılımı askıya alma kararından vazgeçmesini ve tutuklu ABD vatandaşı Paul Whelan’ı serbest bırakmasını istedi.

"Buluşma olmadı"

Rusya Dışişleri Bakanlığı da ikilinin "kısa bir süre görüştüğünü" doğruladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, "Blinken, Lavrov ile temas kurmak istedi. Lavrov, hareket halindeyken (Blinken ile) konuştu. Müzakere, buluşma ve benzeri şeyler olmadı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Blinken ve Lavrov, en son savaştan önce Ocak 2022’de yüz yüze görüşmüştü.