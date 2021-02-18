ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Quad Dışişleri Bakanları ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QSD) ya da "Quad" olarak bilinen ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya dışişleri bakanları ile görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QSD) ya da "Quad" olarak bilinen ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya Dışişleri Bakanları ile görüştüğü belirtildi.

Bakanlık, Blinken’ın Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, Hindistan Dışişleri Bakanı Dr. Subrahmanyam Jaishankar ve Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ile Covid-19 salgını ve iklim değişikliği konusunda dörtlü işbirliğini tartıştığını, bakanların küresel zorlukların üstesinden gelmek için birlikte çalışmayı taahhüt ettiklerini açıkladı.

Açıklamada, “Bakanlar ayrıca dezenformasyonla mücadele, terörle mücadele, deniz güvenliği, Myanmar’da demokratik olarak seçilmiş hükümetin yeniden tesis edilmesine yönelik acil ihtiyacı ve daha geniş bölgede demokratik direncin güçlendirilmesi önceliğini tartıştılar” denildi.

Açıklamada ayrıca, “Bakanlar, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) merkeziyetine desteklerini yinelediler” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Quad, ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya arasında 2007’de başlatılan diyalog forumu olarak başlatılmasının ardından 2017’de "dörtlü ittifak" haline dönüştürüldü. Quad ayırıca Çin’e karşı gayriresmi stratejik forum olarak biliniyor.