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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "NATO topraklarına bir saldırı olursa biz ABD olarak müttefiklerimizle buna karşılık vereceğiz ve NATO’nun her bir karış toprağını savunacağız" dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "NATO topraklarına bir saldırı olursa biz ABD olarak müttefiklerimizle buna karşılık vereceğiz ve NATO’nun her bir karış toprağını savunacağız" dedi.
Politika 07.03.2022, 13:20
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "NATO topraklarına bir saldırı olursa biz ABD olarak müttefiklerimizle buna karşılık vereceğiz ve NATO’nun her bir karış toprağını savunacağız" dedi.