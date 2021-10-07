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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Japon mevkidaşı Motegi ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Japonya’nın yeni Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ile telefonda görüştü.

Politika 07.10.2021, 18:04
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Japon mevkidaşı Motegi ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Japonya’nın yeni Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ile telefonda görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Japonya’nın yeni Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Açıklamada, Blinken’ın Motegi’yi yeni görevinden dolayı tebrik ettiği aktarılarak, Motegi ve Blinken’ın ABD-Japonya ittifakının Hint-Pasifik ve ötesinde barış, güvenlik ve refahın temel taşı olduğunu bir kez daha teyit ettiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Motegi ve Blinken’ın Kuzey Kore’nin nükleer ve balistik füze programları hakkındaki endişelerini paylaştıkları ve Kore Yarımadası’nın tamamen nükleer silahlardan arındırılmasına yönelik ABD-Japonya-Güney Kore üçlü işbirliği yoluyla bu sorunları ele alma ve çözme konusundaki taahhütlerini yineledikleri aktarıldı.

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