ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Filistin Devlet Başkanı Abbas’la bir araya geldi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Filistin’in Ramallah kentinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi. Blinken, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Kongre’den Filistinliler için 75 milyon dolarlık kalkınma ve ekonomik yardım isteyeceğini ve ABD’nin Kudüs’teki konsolosluğunun yeniden açılacağını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ile Filistin arasında 21 Mayıs’ta varılan ateşkesi desteklemek amacıyla başlattığı 4 günlük Orta Doğu turunun ilk durağı olan İsrail’de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelmişti. İkili görüşmenin ardından kameraların karşısına geçen Blinken, Gazze’nin yeniden inşasına büyük ölçüde katkı sunacaklarını belirtmişti.

Netanyahu ile görüşmesinin adından Filistin’in Ramallah kentini ziyaret eden Blinken, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Blinken yaptığı basın açıklamasında, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin ABD Kongresi’nden Filistinliler için 75 milyon dolarlık kalkınma ve ekonomik yardım isteyeceğini söyledi. Blinken, ABD’nin ayrıca Gazze’ye acil afet yardımı olarak 5,5 milyon dolar ve Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı’na (UNRWA) 32 milyon dolar katkı sağlayacağını ifade etti.

"ABD, Kudüs’teki konsolosluğunun yeniden açılmasına devam edecek"

ABD’nin Kudüs’teki Filistinliler için yeniden konsolosluk açmayı hedeflediğini kaydeden Blinken, "Hem Başbakan Netanyahu’ya hem de Başkan Abbas’a söylediğim gibi ABD Kudüs’teki konsolosluğunun yeniden açılmasına devam edecek. Bu önemli bir adım" ifadelerini kullandı.

Blinken’dan iki devletli çözüme vurgu

Blinken, İsrail ile Filistin arasında iki devletli çözüme ihtiyaç olduğunu belirterek, iki taraf arasındaki çatışmanın adil ve kalıcı bir şekilde çözülmesi ihtimalini baltalayan her türlü tek taraflı ve daha fazla şiddete yol açma riski taşıyan provokatif eylemlere kesin olarak karşı çıkmaya devam edeceklerini açıkladı. İster yerleşim faaliyeti, ister ev yıkımı, toprak ilhakı, ister şiddete teşvik veya terör eylemleri gerçekleştiren kişilere tazminat olsun ABD’nin adil ve kalıcı bir barış ihtimalini zayıflatabilecek tek taraflı eylemlere karşı olduğuna dikkat çeken Blinken, "Başkana söylediğim gibi ABD hükümetinin Filistin yönetimi ile ilişkisine olan bağlılığının altını çizmek için buradayım" dedi.

Devlet Başkanı Abbas, ABD müdahalesinin önemini vurguladı

Görüşmede Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD yönetiminin Harem el-Şerif’teki mevcut yasal statüye saygı gösterilmesi, Filistinli vatandaşların Şeyh Cerrah ve Kudüs’ten sınır dışı edilmesinin önlenmesi, yerleşim genişletme faaliyetleri dahil olmak üzere tek taraflı eylemler gerçekleştirmemesi çağrısında bulunan tutumunu ve uluslararası hukuka dayalı iki devletli çözüme bağlılığını takdir ettiğini ifade etti. Blinken’a Filistin topraklarındaki son gelişmeler hakkında bilgi veren Abbas, İsrail hükümetine Kudüs, Batı Şeria ve Gazze Şeridi’ndeki sürekli saldırılarını durdurması için ABD müdahalesinin önemini vurguladı. Abbas, sakinliği sağlamlaştırmanın ve saldırganlığı durdurmanın başkenti Doğu Kudüs olan Filistin topraklarında İsrail’in işgaline son veren bir siyasi sürecin derhal başlamasının önünü açan önemli bir adım olduğunu sözlerine ekledi.