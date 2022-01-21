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ABD Dışişleri Bakanı Blinken: "Diplomasi olursa diplomasiyle devam edeceğiz. Diğer tarafta saldırganlık devam ederse Ukrayna’nın yanında olmaya devam edeceğiz."
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: "Diplomasi olursa diplomasiyle devam edeceğiz. Diğer tarafta saldırganlık devam ederse Ukrayna’nın yanında olmaya devam edeceğiz."
Politika 21.01.2022, 15:59
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: "Diplomasi olursa diplomasiyle devam edeceğiz. Diğer tarafta saldırganlık devam ederse Ukrayna’nın yanında olmaya devam edeceğiz."