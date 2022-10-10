ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Aliyev ve Paşinyan ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD, Azerbaycan ve Ermenistan ile barış sürecini ele aldı. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ifade edildi. Açıklamada, Blinken’ın Cumhurbaşkanı Aliyev’e Azerbaycan ve Ermenistan arasında sürdürülebilir bir barış anlaşmasına varmak için atılan olumlu adımlar için takdirlerini ilettiği ifade edildi. Bakan Blinken’ın Azerbaycan’ın 4 Ekim’de 17 savaş esirini serbest bırakmasını memnuniyetle karşıladığı aktarılan açıklamada, Blinken’ın Cumhurbaşkanı Aliyev’i barış sürecini desteklemek için zamana bağlı ve ölçülebilir adımları sürdürmeye çağırdığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca, “Bakan Blinken, sınırların net bir şekilde belirlenmesi, ulaşım bağlantıları, kayıp kişilerin bulunması ve tanımlanması, tutukluların iadesi ve diğer konular dahil olmak üzere ABD’nin desteğini yineledi. Dağlık Karabağ sakinlerinin hakları ve güvenceleri konusundaki tartışmaların önemini, her iki tarafın da ateşkesi sürdürmesi ve kalıcı bir barışın tek yolu olarak müzakere edilmiş bir anlaşmaya odaklanması gerektiğinin altını çizdi” denildi.

ABD’den Ermenistan’a "Azerbaycan ile çalışmaya devam et" çağırısı

Blinken’ın Paşinyan ile görüşmesi sonrası yapılan açıklamada da, Bakan Blinken’ın barış anlaşmasına varmak için atılan olumlu adımlar için Paşinyan’a takdirlerini ilettiği ve Bakan Blinken’ın Başbakan Paşinyan’ı barış sürecini desteklemek için zamana bağlı ve ölçülebilir adımlar üzerinde Azerbaycan ile çalışmaya devam etmeye çağırdığı aktarıldı. Sınırların net bir şekilde belirlenmesi, ulaşım bağlantıları, kayıp kişilerin bulunması ve tanımlanması, tutukluların iadesi ve diğer konular dahil olmak üzere ABD’nin desteğinin tekrardan yinelendiği açıklamada, “Bakan Blinken, güven inşa etmek için Azerbaycan sınırında sivil bir Avrupa Birliği (AB) misyonu kurulması planlarını memnuniyetle karşıladı” denildi.

Açıklamada ayrıca, Bakan Blinken’ın Cumhurbaşkanı Aliyev ile yaptığı görüşmede olduğu gibi Paşinyan ile yaptığı görüşmede de Dağlık Karabağ sakinlerinin hakları ve güvenceleri konusundaki tartışmaların önemini, her iki tarafın da ateşkesi sürdürmesi ve kalıcı bir barışın tek yolu olarak müzakere edilmiş bir anlaşmaya odaklanılması gerektiğinin altını çizdiği ifade edildi.