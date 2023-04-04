ABD Dışişleri Bakanı Blinken: "AB’nin Rusya’ya bağımlılığına alternatif olacağız"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Avrupa Birliği (AB) ve ABD Enerji Konseyi Bakanlar toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında, "AB’nin Rusya’ya bağımlılığına alternatif olacağız" dedi.

Avrupa Birliği (AB) ve ABD Enerji Konseyi Bakanlar toplantısı Belçika’nın başkenti Brüksel’de başladı. Brüksel’de bir araya gelen Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın AB- ABD arasında enerji işbirliği başta olmak üzere güncel dış politika konularını ele aldığı bildirildi. Görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Borrell, AB - ABD Enerji Konseyinin bakanlar düzeyinde düzenleneceğini, sabah görüşmelerinde ise Afrika ve Ortadoğu barış süreci konularının ele alındığını söyledi.

Nükleer silahlar Avrupa için tehdittir

Son günlerde Rusya’nın taktik nükleer silahları Belarus’a yolladığını hatırlatan Borrell, "Nükleer silahların Belarus’a hareket ettirilmesi yeni tırmanışlara neden olacaktır ve Avrupa güvenliği için yeni bir tehdittir" dedi. Çin’in Rusya ile olan yakınlaşmasına karşı AB’nin diplomatik girişimlerde bulunacağını da bildiren Josep Borrell, AB Konseyi Başkanı Ursula von der Leyen ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Çin yönetimiyle görüşmelerde bulunacağını, gelecek hafta da kendisinin Çin’e gideceğini söyledi.

İsrail- Filistin barış sürecine destek

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile İsrail- Filistin sorunun da ele alındığını söyleyen Borrell, işgal altındaki topraklarda yükselen şiddet olaylarının yakından izlendiğini, ABD’nin sürdürdüğü arabuluculuk çabalarından memnun olduklarını bildirdi. Arap ülkelerinin bu barış sürecine destek vermesi gerektiğini söyleyen Borrell AB’nin barış çabalarına destek vermeye devam edeceğini belirtti. Borrell, AB ve ABD arasındaki görüşmelerde Afrika’nın da yer aldığını belirterek, Etiyopya ve Orta Afrika Cumhuriyeti ile ilişkilerin değerlendirildiğini söyleyerek, "ABD’de enerji işbirliğimiz konusunda önemli öncül toplantılar oldu, bu işbirliği AB’nin enerji güvenliğini destekleyecek, bu sayede Ukrayna’nın da enerji ihtiyaçlarının da karşılanması sağlanacak. Ayrıca AB- ABD işbirliği küresel enerji güvenliği için de son derece önemli bir çalışma olacak" ifadelerini kullandı.

Blinken: "AB- ABD ilişkileri hiç olmadığı kadar kuvvetli"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, AB’nin ABD ile olan ilişkilerinden son derece memnun olduğunu belirterek, "Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısından bu yana AB ile ABD çok yakın çalışmaya başladı. AB, hem Ukrayna’ya barışı destekleme fonu kapsamında silah desteği verirken, diğer yandan Ukrayna’dan gelen sığınmacılara ev sahipliği yapıyor. AB ile ABD ilişkilerinin hiç olmadığı kadar kuvvetli" dedi.

AB’nin Rusya’ya bağımlılığına alternatif olacağız

Brüksel’de her iki tarafın Enerji bakanlarının da katıldığı Enerji Konseyi toplantısının önemli bir gelişme olduğunu söyleyen Blinken, "Küresel temiz enerji geçişi ve enerji güvenliği konusunda AB ile ABD çok sıkı bir işbirliği yürütecek. ABD olarak AB’nin Rusya’ya bağımlı olmasına karşı alternatifler sunacağız. ABD, AB’nin ihtiyacı olan enerji kaynağını sıvılaştırılmış doğal gaz olarak sağlayacak. ABD ile AB arasında teknoloji konseyi de düzenlenecek ve bu alanlardaki işbirlikleri devam edecek" şeklinde konuştu.