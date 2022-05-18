ABD Dışişleri Bakanı Blinken: “ABD, Türkiye ve tüm müttefiklerimizin Ukrayna’yı desteklemekte gösterdiği dayanışma için minnettarız"

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yapacağı görüşme öncesinde, “ABD, Türkiye ve tüm müttefiklerimizin Ukrayna’yı desteklemekte gösterdiği dayanışma için minnettarız" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile ABD’nin New York kentinde bir araya geldi. Bakanlar görüşme öncesi gazetecilere açıklamada bulundu. Blinken yaptığı açıklamada, "Bugünkü görüşme gündemimizde, Finlandiya ve İsveç’in bir süreçten geçmekte olan başvuruları var. Ayrıca tabii ki Rusya’nın Ukrayna’ya karşı devam eden saldırganlığı da dahil olmak üzere gündemimizde çok fazla konu var. ABD, Türkiye ve tüm müttefiklerimiz Ukrayna’yı desteklemekte kararlıdır ve bu çabada gösterilen tüm dayanışma için minnettarız" dedi.

“İşbirliğinde rekor ticaret seviyelerine ulaştık”

Blinken, Çavuşoğlu ile yapacağı ikili görüşme sırasında ekonomik ilişkilerin de gündeme alınmasını istediğini belirterek, "Ekonomik ilişkimizi güçlendirmeye ve geliştirmeye devam etmekten bahsetmek istiyoruz. Aslında, işbirliğinde rekor ticaret seviyelerine ulaştık. Tüm zorluklara rağmen bunu inşa etmek istiyoruz" dedi.

Rusya’nın Ukrayna’daki saldırıları ve gıda güvenliği sorunu gibi konularda NATO Bakanlarıyla daha çok görüşeceklerini belirten Blinken, "Son olarak, ikimiz de bugün buradayız çünkü gıda güvensizliği sorununu, bir süredir bizimle olan Covid-19 mücadelesini, iklim krizini ve Rusya’nın Ukrayna’ya karşı saldırganlığı da dahil olmak üzere çatışmanın zorluklarını şiddetle hissediyoruz" dedi.

Blinken, "Bu nedenle, meslektaşlarımızla biraz zaman geçireceğiz ve ardından gıda güvensizliğinin hafifletilmesine yardımcı olmak için yakın vadede atabileceğimiz adımlar ve daha güçlü bir sistem inşa etmek için atılacak ilk adımlar hakkında konuşacağız" ifadelerini kullandı.