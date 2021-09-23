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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile bir araya geldi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD’nin New York kentinde Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir araya geldi.

Politika 23.09.2021, 01:05
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile bir araya geldi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD’nin New York kentinde Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD’nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu toplantısına katılan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir araya geldi. Blinken’ın, ABD’nin güçlü ABD-AB ilişkilerine olan bağlılığını yinelediği görüşmede ise ikili, Afganistan, Çin, İran ve Balkanlar dahil olmak üzere karşılıklı endişe duyulan konularını ele alarak, teknoloji ve ticaret konusunda ABD-AB işbirliğini derinleştirmenin yollarını tartıştı.

Ayrıca görüşme sırasında Blinken, Hint-Pasifik’te İşbirliği için AB Stratejisi’nin yakın zamanda yayınlanmasını memnuniyetle karşıladığını belirterek, ABD’nin özgür ve açık bir Hint-Pasifik bölgesini desteklemek adına AB ve diğer ortaklarla yakın çalışmaya olan niyetinin de altını çizdi.

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